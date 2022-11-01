قفزة في القيمة السوقية للعملات الرقمية

شهدت أسعار العملات الرقمية المشفرة، الثلاثاء، قفزة بدعم من التيسير النقدي المرتقب خلال ديسمبر المقبل.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة صباح الثلاثاء بنسبة 0.70% لتصل إلى 1.02 تريليون دولار، وسط تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة سجلت 87.34 مليار دولار.

ويترقب سوق الكريبتو مفاجآت جيروم باول في ديسمبر/ كانون الأول المقبل بشأن بدء التيسير النقدي، والتي تتجسد في زيادة الفائدة على الدولار بمعدل 50 نقطة أساس فقط، بدلاً من 75 نقطة أساس (0.75%).

سوق الكريبتو شهد تقلبات كثيرة خلال العام الجاري، بفعل فشل بيتكوين وأخواتها في احتواء التضخم، ومطاردة الحكومات المختلفة حول العالم لمعدنين العملات المشفرة خصوصاً في الصين وأمريكا والهند، بجانب مصر وتركيا والعديد من الدول الأخرى، وذلك بسبب أزمات الطاقة واستهلاك تعدين بيتكوين لطاقة كبيرة جداً، قد تفاقم من الأزمة الراهنة.

كم سيكون سعر بيتكوين في 2023؟

تتوقع منصة “btcacademy” أن يصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) بحلول يناير/ كانون الثاني 2023، إلى أكثر من 50 ألف دولار، وبحد أقصى 58 ألف دولار، ويمكن أن يرتفع سعر بيتكوين فوق التوقع الحالي إلى حد أقصى قدره 70 ألف دولار بحلول يونيو/ حزيران 2023.

وبحلول ديسمبر/ كانون الأول 2023 يمكن أن يتم تداول سعر بيتكوين بين 73 ألف دولار إلى 89 ألف دولار.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بنسبة 0.20% لتصل إلى 20,580.94 دولار.

وزادت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم إلى 394,172 مليار دولار، مقابل 393,25 مليار دولار في ختام تعاملات أمس الإثنين.

وأظهر تقرير مؤسسة “litefinance” وجود مؤشرات على ارتفاع محتمل في سعر بيتكوين خلال ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى مستويات 28.791 ألف دولار (أدنى سعر)، و36.763 ألف دولار (أعلى سعر)، على أن يكون متوسط سعر بيتكوين بنهاية العام الجاري هو 30.881 دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

واصل سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH الهبوط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.42% ليبلغ سعرها 1,588.79 دولار.

ونزل سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.44% ليسجل مستوى 1,588.79 دولار.

كما تراجع سعر عملة الريبل XRP اليوم الثلاثاء بنسبة 0.07% ليسجل نحو 0.4601 دولار.

وهوت عملة كاردانو Cardano بنحو 0.55%، ليصل سعرها إلى نحو 0.4106 دولار.

وانهار سعر عملة دوجكوين DOGE صباح اليوم بنسبة 1.18% ليصبح بنحو 0.1452 دولار.

وهوي سعر عملة بولكادوت Polkadot بنسبة 0.25% مسجلة سعرا بلغ نحو 6.69 دولار.