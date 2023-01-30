قفزة في سوق الكريبتو.. وبيتكوين تواصل الصعود

سجلت أسعار العملات الرقمية في تداولات، الإثنين، قفزة نوعية لتتخطى حاجز ترقب تحركات أسعار الفائدة.

ونجحت بيتكوين في تحقيق مكاسب قوية مقتربة من مستوى 24 ألف دولار، ولتستكمل سلسلة المكاسب التي حققتها منذ بداية العام الحالي.

ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اجتماعه الأول في عام 2023 يومي 31 يناير و1 فبراير، وتتوجه الأنظار نحو قراره بشأن رفع سعر الفائدة.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات الرقمية مزيدا من المكاسب التي بدأتها خلال الشهر الجاري في حال قيام الفيدرالي بالتوقف عن سياسته المتشددة تجاه رفع أسعار الفائدة.

وانتعشت القيمة السوقية للعملات في سوق الكريبتو بنحو 2% لتصل إلى 1.07 تريليون دولار خلال تعاملات اليوم.

وتمكنت القيمة السوقية خلال تعاملات الأسبوع الماضي من أن تتخطى حاجز تريليون دولار بعد أن ظلت لفترة بعيدة عن هذا المستوى.

في حين بلغت قيمة التداولات على العملات الرقمية اليوم 49.75 مليار دولار، مقابل 39.42 مليار دولار خلال تعاملات أمس.

وحققت العملات الرقمية مكاسب قوية منذ بداية العام بسبب تفاؤل المستثمرين بتخفيف سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)

وزادت قيمة بيتكوين بأكثر من 45٪ في الأيام الأخيرة.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

انتعش سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) الرقمية المشفرة اليوم الإثنين 30 يناير/كانون الأول بنسبة 2.18% ليصل إلى 23,699.5 دولار بحسب منصة “انفستنج” التي ترصد أسعار العملات الرقمية.

وقفزت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 457.51 مليار دولار.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

صعد سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنحو 2.48% اليوم ليصل إلى 1,631.72 دولار.

وزاد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.21% ليسجل 314.8 دولار.

وأضاف سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.36% من قيمته ليسجل 0.4114 دولار.

كما ارتفع سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 1.35% ليبلغ 0.3914 دولار.

بينما انخفض سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 0.0885 دولار.

وصعد سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 0.32% ليصل إلى 6.521 دولار.