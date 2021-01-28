قفزة قياسية بمبيعات أبل.. وهواوي تتراجع

شهدت سوق الهواتف الذكية، جولة من المنافسة المحمومة، مع إطلاق شركتي “هواوي” و”أبل” عدد من الهواتف الذكية، في مسعى لجذب المستخدمين الباحثين عن أجهزة بتقنيات متطورة.

وسجلت شكة أبل الأمريكية ، قفزة في شحنات فصلية الهواتف الذكية 22 بالمئة إلى مستوى قياسي في الربع الأخير من العام لتصبح أكبر بائع في العالم، فيما تراجعت مبيعات هواوي بفعل تأثير عقوبات أمريكية.

وبفضل وفرة الطرز والشكل الجديد لهاتف آيفون12، أول هواتف أبل الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، استفادت الشركة من الطلب المكبوت على شراء هواتف أحدث، لا سيما في الصين.

وبلغ حجم الشحنات 90.1 مليون هاتف وهو مستوى قياسي لأي فصل مما يمنح الشركة حصة سوقية عالمية تصل إلى 23.4 بالمئة وفقا لبيانات من شركة آي.دي.سي للأبحاث.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب إعلان أبل تسجيل مبيعات فصلية قياسية خلال فترة العطلة أمس الأربعاء، فيما تجاوزت الإيرادات 100 مليار دولار لأول مرة.

وعلى النقيض، عانت هواوي بشدة كما كان متوقعا حيث تراجعت شحناتها من الهواتف 42.4 بالمئة إلى 32.3 مليون.

وتواجه شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة متاعب بعدما أدرجتها الإدارة الأمريكية السابقة في قائمة سوداء لدواع متعلقة بالأمن القومي ومنعت الشركات في الخارج من إمدادها بمكونات مهمة تشمل أشباه الموصلات.

وقال مصدران مطلعان إن هواوي تجري الآن محادثات في مرحلة مبكرة لبيع علامتيها التجاريتين المتميزتين للهواتف الذكية بي. ومات، في خطوة قد تشهد في نهاية المطاف تخارج الشركة من قطاع تصنيع الهواتف الذكية المتطورة. ونفت الشركة عزمها الإقدام على ذلك.