قفزة كبيرة لبيتكوين.. هل بدأت رحلة الصعود؟!

بعد الخسائر التي لحقت بها خلال الأيام القليلة الماضية، انتعشت أسعار العملات الرقمية اليوم خلال تعاملات الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022، بعد مذبحة من الانخفاضات الحادة التي منيت بها.

وصعدت القيمة السوقية للعملات المشفرة لتصل إلى 873.40 مليار دولار بعدما تراجعت خلال تعاملات أمس بنسبة 7.94% حينما سجلت 816.53 مليار دولار، بحسب منصة ” investing” ” لرصد أسعار العملات المشفرة عالميا.

وجاءت الخسائر الحادة لسوق الكريبتو خلال الأيام الماضية في ظل تجنب المستثمرين الأصول الخطرة نظرا لتوتر الأسواق العالمية.

وخلال تعاملات أمس تراجعت جميع العملات المشفرة الرئيسية بشكل حاد وفقدت إيثريوم، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا، نحو 11% من قيمتها.

وتراجعت البورصات الأسبوع الماضي، ويعزى ذلك إلى الخوف من أن البنوك المركزية، على رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تبدو متشددة في إدارة كبح التضخّم، وهو ما يهدد بإضعاف الاقتصاد العالمي.

وفي حين كانت سوق العملات المشفرة تساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروتها قبل 7 أشهر، تراجعت إلى ما دون تريليون دولار الإثنين، بعدما بلغت 3 تريليون دولار في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.

إضافة إلى ذلك، تسارع انخفاض عملة بيتكوين بعد تعليق منصتي “سلسيوس” Celsius و”بابل فاينانس” Babel Finance عمليات السحب.

واقترحت الشركة الأولى التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، على مستخدميها استخدام عملاتهم المشفرة “التاريخية” مثل بيتكوين وإيثيريوم للاستثمار في عملات رقمية جديدة.

أما الثانية فقالت لعملائها إنها ستعلق جميع عمليات السحب بسبب “ضغوط غير اعتيادية على السيولة”.

وساهم تجميد وجيز لعمليات سحب بتتكوين من أكبر منصة في العالم، “باينانس” Binance، هذا الأسبوع، في تراجع الاستثمار في العملات المشفّرة.

وأعلنت منصة “كوينبيس” Coinbase من جهتها أنها ستلغي 18% من الوظائف فيها، أي نحو 1100 منصب.

وبرّر المؤسس الشريك والمدير العام “كوينبيس” براين أرمسترون[ عمليات الطرد الواسعة النطاق بأنها متعلقة على ما يبدو “بمرحلة ركود ندخلها بعد طفرة اقتصادية استمرت أكثر من 10 أاعوام”.

وفي عام 2021، اجتذب هذا القطاع الذي ما زال يعد ناشئًا عددا متزايدا من المستثمرين الماليين التقليديين الذين فتحت شهيتهم على المخاطر السياسات المتساهلة للغاية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

سعر بيتكوين اليوم

وقفز سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022 بنسبة 9.78% لتمحو جل خسائر أمس وتصل إلى 20091 دولار.

وصعدت القيمة السوقية لعملة بيتكوين خلال تعاملات اليوم إلى 378.86 مليار دولار.

وهبطت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 15% الإثنين الماضي في أكبر خسارة ليوم واحد منذ مارس/آذار 2020. وخسرت حوالي نصف قيمتها هذا العام.

ومنذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 69 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني، هوت بيتكوين حوالي 70%.

أسعار العملات المشفرة اليوم

وانتعش سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 12.91% مسجلًا 1080.38 دولار.

كما أضاف سعر بينانس كوين Binance coin BNB نحو 8.42% إلى قيمته ليبلغ 208.4 دولار.

وارتفع سعر عملة الريبل XRP بنسبة 4.85% إلى 0.31775 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 5.87% إلى 0.4700 دولار.

كما ارتفع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 5.8% ليصل إلى 7.38 دولار.

وقفز سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 12.44% ليصل إلى مستويات 0.05836 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.