قمر ناسا يتجه نحو القمر بعد انطلاقه من مدار الأرض

بعد أيام من إطلاقه، اتجه القمر الصناعي “كابستون” التابع لوكالة “ناسا” الأمريكية الفضائية إلى القمر، بعد انطلاقه من مدار الأرض.

وتم إطلاق القمر الصناعي على صاروخ من طراز “إلكترون” من نيوزيلندا تابع لشركة “روكيت لاب” الأسبوع الماضي، بعد 6 أيام من الحروق في مدار الأرض لبناء سرعة كافية، ورغم ذلك لن يصل “كابستون” إلى القمر حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لموقع “إنغادجيت”.

ويشير اسم القمر “كابستون” (Capstone) إلى “عمليات تكنولوجيا نظام تحديد المواقع ذاتية الحكم وتجربة الملاحة”، ويبلغ وزنه 55 رطلا.

وتم إرسال “كابستون” لاختبار نوع جديد من المدار القمري، وهو أمر سيساعد في إطلاق مهام برنامج “أرتميس 1″ التابع لـ”ناسا” إلى القمر.

وستحاول “ناسا” أن تضع قمر “كابستون” في مدار دائري قريب من المستقيم حول القمر، وهو إنجاز لم يتم تجربته من قبل.

وتبين الأسبوع الماضي أن “ناسا” استهدفت نافذة إطلاق في الفترة ما بين 23 أغسطس/ آب و6 سبتمبر/ أيلول 2021 لمهمة “أرتيميس 1″، والتي ستعود الوكالة الأمريكية من خلالها إلى القمر.

