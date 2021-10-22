قناع Zephyr المستقبلي من Razer متوفر للبيع

أصبح قناع الوجه Zephyr من شركة Razer متاحًا للجمهور بعد عدة أشهر من التغيير والتبديل والاختبار التجريبي.

ويمكنك شرائه من موقع Razer.com. وتشتمل المجموعة الأساسية مقابل 99.99 دولار على القناع وحافظة للحمل وكابل شحن USB-C ورذاذ مضاد للضباب وثلاث مجموعات من مرشحات N95 القابلة للاستبدال التي تغطيك لمدة تسعة أيام من الاستخدام.

وإذا كنت تريد تضمين المزيد من الفلاتر في عملية الشراء، فإن إصدارًا بقيمة 149.99 دولار يتضمن كل ما هو مذكور أعلاه، بالإضافة إلى 33 مجموعة من المرشحات تكفيك لمدة 99 يومًا من الاستخدام المفلتر.

ويمكنك شراء المرشحات في مجموعات من 10 مقابل 29.99 دولار، التي توفر لك 30 يومًا من الاستخدام.

ويعتبر Zephyr نوعًا مختلفًا تمامًا من منتجات Razer ويمكن أن يكون أحد أهم منتجاتها حتى الآن.

وتشتهر العلامة التجارية في الغالب بإكسسوارات الألعاب ومكونات الحاسب الشخصي. ولكن قناع Zephyr يهدف إلى الحفاظ على صحة الناس.

وتقول الشركة إن قناع Zephyr ليس جهازًا طبيًا أو معدات حماية شخصية PPE، ولم يتم اختباره على وجه التحديد ضد فيروس كورونا.

ولم تشارك الشركة ما إذا كانت تسعى للحصول على مزيد من الموافقة. ويتم تسويقه الآن على أنه جهاز لتنقية الهواء.

وتوضح الشركة أن مرشحاتها N95 ولديها 99 في المئة من كفاءة ترشيح البكتيريا BFE. وتدعي أن القناع يمكنه تصفية 99 في المئة من جزيئات الهواء التي يبلغ حجمها 0.3 ميكرون.

والجدير بالذكر أن الشركة تقول إنها توفر هذا المستوى من الحماية لهواء الشهيق والزفير. ولتثبيت المرشحات، ما عليك سوى إزالة الأغطية المرفقة مغناطيسيًا لصمامي الهواء وفتحة الفلتر بحيث يكون الجزء الأسود مواجهًا للقناع.

ويوجد فلتر آخر يتم إدخاله أسفل النافذة البلاستيكية الشفافة. ويمكن استخدام كل مجموعة من فلاتر N95 لمدة تصل إلى 72 ساعة قبل أن تصبح غير فعالة في الترشيح.

وتقول الشركة إنه إذا كنت تقضي فترة طويلة من الوقت في بيئة شديدة الخطورة، فإنه يجب عليك استبدال المرشحات في أسرع وقت ممكن.

ويتميز Zephyr بأسلوب وميزات لا ترى عادةً مع قناع الوجه المتوسط. ويبدو وكأنه قناع غاز مستقبلي، حيث تبطن Chroma RGB حواف مدخل الهواء ومكان تثبت مرشحات N95.

تستخدم مصابيح LED في الغالب للشكل الجمالي. ولكن يتم الترويج لها أيضًا كميزة إمكانية وصول نظرًا لأنها تعمل جنبًا إلى جنب مع النافذة الشفافة التي تغطي الفم. ويمكن إتاحة قراءة الشفاه والتقاط المزيد من الإشارات غير اللفظية التي يمكن للأقنعة إخفاءها.

ويتميز Zephyr بوجود مراوح بالقرب من المرشحات التي تهدف إلى تسهيل التنفس. ويمكن لزر عبر القناع تشغيل المراوح والتبديل بين سرعتين: 4200 و 6200 دورة في الدقيقة.

وتوجد غرفة هواء ثالثة بالقرب من الجزء السفلي من منطقة الفم. ولكن لا تحتوي على مروحة.

ووعدت الشركة بتثبيت مكبرات ومضخمات الصوت في Zephyr. ولكن لم تصل هذه الميزة عبر الجيل الأول من هذا المنتج.

ووفقًا للشركة، فإن إلغاء الميزة سمح بجعل القناع أخف وزنًا، مع إضافة صمامات هواء أكبر. ومع ذلك، لا يستبعد ظهور الميزة في النسخ المستقبلية للقناع.

ويمكن تشغيل Zephyr بالكامل من خلال الأزرار المدمجة. ولكن يدعم أيضًا اتصال البلوتوث للتحكم في مصابيح RGB الخاصة به عبر تطبيق Zephyr لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

ومن المفترض أن تدوم بطاريته المدمجة ما يصل إلى ثماني ساعات لكل شحنة. ولكن هذا إذا كنت لا تستخدم أي مصابيح RGB وقمت بتعيين المراوح على أدنى إعداد لها.