كائن صغير يهدد محاصيل القطن في غرب أفريقيا

قال ممثلون لقطاع الزراعة إن كائنا طفيليا صغيرا أخضر اللون يشبه الجراد، غزا محاصيل القطن في غرب أفريقيا وخفض بشدة توقعات الإنتاج لموسم 2022/2023.

وتستقر الحشرات تحت أوراق القطن وتتغذى على نسيجه، وتنفث مادة سامة في الأوراق تؤدي إلى انحنائها للأسفل وتوقف قدرتها على التكاثر.

وانتشر الكائن الطفيلي، الذي غالبا ما ينشط في الطقس الجاف، بكثافة غير مسبوقة هذا العام، على الرغم من سقوط الأمطار بمعدل أعلى من المتوسط في أجزاء كثيرة من غرب أفريقيا، حيث يُزرع أغلب محصول القطن في القارة.

وأفاد الاتحاد الوطني لمنتجي القطن أنه نتيجة لذلك، يتوقع المنتجون في السنغال حصد 500 كيلوجرام لكل هكتار مقارنة بالكمية التي كانت متوقعة في بداية الموسم وهي 1.3 طن.

وخسرت توجو بالفعل أكثر من ثمانية بالمئة من 72 ألف هكتار من القطن المزروع هذا الموسم، معظمها في شمال البلاد.