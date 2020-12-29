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كاميرا ثورية جديدة … عدساتها قابلة للتبديل

منذ 13 دقيقة
كاميرا كانون

كاميرا كانون

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يتحضر عشاق التصوير لاقتناء كاميرا جديدة “ثورية” من توقيع “كانون” والتي ستكون عدساتها قابلة للتبديل.

أوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص تفاصيل براءة الاختراع لكاميرا “أوسمو” الجديدة ذات العدسات قابلة للتبديل.

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “كانون” المتخصصة في مجال صناعة الكاميرات، سجلت براءة اختراع كاميرا ثورية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن براءة الاختراع الجديدة مزودة بآلية دوارة، تسمح للمستشعر وحاملة العدسة بالتبديل بسهولة، بين الاتجاهين الأمامي والخلفي، بحيث يمكن التقاط صور السيلفي بسهولة.

ويوفر تصميم الكاميرا الرائد، العديد من المزايا للكاميرا التقليدية، بدلا من الاضطرار لاستخدام أدوات خارجية أو ثني يدك، لتتمكن من التقاط صور السيلفي، حيث تم تزويد الكاميرا بشاشة تجعلك تراقب لقطاتك أيا كانت الوضعية.

وتتيح تلك الكاميرا إمكانية تصوير اللقطات السينمائية بمختلف الأوضاع والأماكن التي يمكن تصويرها فيه.

كما تتميز الكاميرا الجديدة الثورية بأنها خفيفة الوزن، مقارنة بالكاميرات المماثلة، علاوة على أنه يمكن تبديل عدساتها بمنتهى السهولة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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