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كرسي ألعاب مزود بحامل كاتانا من ليونوفو

20 - مارس - 2021
لينوفو

لينوفو

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صنعت شركة لينوفو كرسيًا للألعاب بإصدار محدود مزودًا بحامل كاتانا – سيف طويل ذو حدين يستخدمه الساموراي الياباني – على جانبه.

ويستهدف أحدث كرسي ألعاب من لينوفو في المقام الأول محبي الرسوم المتحركة، لكن قبل أن تتخيل الدوران على الكرسي بسيف، لا يوجد كاتانا في الحافظة.

ولا يمكنك شراء الكرسي، حيث يتم تقديم 5 كراسي فقط لعرض ترويجي في اليابان.

وإذا كنت تعيش في اليابان، فاتبع لينوفو عبر حساب تويتر الياباني، ومن ثم أعد تغريد التغريدة، وحاول الفوز بهذا الكرسي.

وتقول لينوفو: إن هذه نسخة مخصصة من نموذج موجود سابقًا، حيث تتطابق ألوان الكرسي مع نظام ألوان ملابس شخصية Giyu Tomioka من سلسلة Demon Slayer ونسخة طبق الأصل من Nichirin Blade.

ويبدو أنه مكان مثالي للجلوس ولعب ألعاب مثل: Sekiro: Shadows Die Twice و Ghostrunner و Overwatch أو حتى Cyberpunk 2077، إذا كنت تفضل استخدام السيوف على استخدام البنادق.

ويتضمن التصميم مادة الساتان مع شعار لينوفو في الرأس، ويشبه إلى حد كبير كرسي الألعاب الذي توفره ماركة RESPAWN في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتوي هذا الكرسي على دعم ظهر منفصل ووسادة دعم للرأس يمكن تعديلها بشكل مستقل عن الكرسي.

يذكر أن لينوفو لا تعتبر لاعباً رئيسياً في مشهد كرسي الألعاب، لكن إبداعها الذي يحمل طابع Demon Slayer يظهر أنه يمكنها بسهولة المنافسة إذا اختارت ذلك.

    المصدر :
  • البوابة العربية للأخبار التقنية

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