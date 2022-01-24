كسباً لموجة الانخفاض.. السلفادور تعزز مشترياتها من البيتكوين

أعلن “نجيب بوكيلي” رئيس السلفادور أن بلاده عززت مشترياتها من البيتكوين بعد هبوط سعر العملة المشفرة بقوة خلال الأيام الأخيرة.

وكتب “بوكيلي” في تغريدة على موقع “تويتر” أن السلفادور اشترت حوالي 410 عملات بيتكوين بقيمة 15 مليون دولار، وذلك بعد عمليات البيع واسعة النطاق التي شهدتها العملة.

ووفقًا لبيانات “كوين ديسك CoinDesk”، تحتفظ السلفادور بأكثر من 1500 عملة بيتكوين بعد عمليات الشراء الأخيرة، وتخطط الدولة لإصدار سندات بيتكوين بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات خلال العام الجاري.

وتراجعت البيتكوين مؤخرًا بما يتوافق مع ضعف شهية المخاطرة في الأسواق مع ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي، إذ خسرت البيتكوين نحو 20% خلال الأسبوع الماضي، وانخفضت بنسبة 50% تقريبًا مقارنة بأعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي.

وخلال تعاملات اليوم، تراجعت البيتكوين بنسبة 1.7% عند 34.730 ألف دولار في الساعة 8:33 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما هبطت الإيثريوم بنحو 7.3% إلى 2263.05 دولار، وتراجعت الريبل 4.9% عند 85.92 سنت، وفقًا لبيانات “كوين ماركت كاب”.