كسوف الشمس "حلقة النار" في أكتوبر.. متى وأين يمكن رؤيته؟

قالت وكالة ناسا إن كسوف الشمس “حلقة النار” سيكون مرئيا في أجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك الشهر المقبل.

وتوقعت ناسا أنه في 14 أكتوبر، سيكون كسوف الشمس الحلقي مرئيا في أوريغون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس، بالإضافة إلى بعض أجزاء من كاليفورنيا وأيداهو وكولورادو وأريزونا.

وأثناء الكسوف تظهر الشمس على شكل “حلقة من نار” في السماء.

ويحدث هذا الحدث المذهل عندما يمر القمر بين الشمس والأرض وهو في أبعد نقطة له عن الكوكب، مما يتسبب في ظهور دائرة سوداء وحافة نارية حمراء، وفقا لوكالة ناسا.

وسيستمر الكسوف الحلقي إلى أمريكا الوسطى قبل أن ينتهي قبالة ساحل ناتال بالبرازيل في المحيط الأطلسي.

وفي العام المقبل، سيمر كسوف كلي للشمس بأمريكا الشمالية في 8 أبريل 2024. وسيمر هذا الكسوف عبر مناطق بنسلفانيا ونيويورك ونيوجيرسي.

أثناء الكسوف الكلي للشمس، ستظلم السماء كما لو كانت عند الفجر أو الغسق.