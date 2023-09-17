الأحد 2 ربيع الأول 1445 ﻫ - 17 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كسوف الشمس "حلقة النار" في أكتوبر.. متى وأين يمكن رؤيته؟

منذ 42 دقيقة
كسوف للشمس

كسوف للشمس (صورة أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة ناسا إن كسوف الشمس “حلقة النار” سيكون مرئيا في أجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك الشهر المقبل.

وتوقعت ناسا أنه في 14 أكتوبر، سيكون كسوف الشمس الحلقي مرئيا في أوريغون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس، بالإضافة إلى بعض أجزاء من كاليفورنيا وأيداهو وكولورادو وأريزونا.

وأثناء الكسوف تظهر الشمس على شكل “حلقة من نار” في السماء.

ويحدث هذا الحدث المذهل عندما يمر القمر بين الشمس والأرض وهو في أبعد نقطة له عن الكوكب، مما يتسبب في ظهور دائرة سوداء وحافة نارية حمراء، وفقا لوكالة ناسا.

وسيستمر الكسوف الحلقي إلى أمريكا الوسطى قبل أن ينتهي قبالة ساحل ناتال بالبرازيل في المحيط الأطلسي.

وفي العام المقبل، سيمر كسوف كلي للشمس بأمريكا الشمالية في 8 أبريل 2024. وسيمر هذا الكسوف عبر مناطق بنسلفانيا ونيويورك ونيوجيرسي.

أثناء الكسوف الكلي للشمس، ستظلم السماء كما لو كانت عند الفجر أو الغسق.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار تطبيق تيليغرام
    خدمة مميزة من تيليغرام.. محفظة للعملات المشفرة مدمجة بالتطبيق!
    ساعة Huawei Watch GT 4
    هواوي توجه ضربة موجعة جديدة لآبل
    جهاز لوحي من هواوي
    بمميزات استثنائية.. هواوي تطلق جهاز MatePad 11.5

    الأكثر قراءة

    شعار السفارة الأمريكية في دمشق
    السفارة الأمريكية في دمشق تغير اسمها!
    وليد جنبلاط
    جنبلاط: دروز سوريا يريدون الحرية بعيدا عن نظام الاستبداد.. ووهاب يرد عليه!
    آثار الزلزال المدمر في المغرب
    تشوه في الأرض.. باحثون من اليابان يكشفون حقائق مرعبة عن زلزال المغرب