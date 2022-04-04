” كلب آلي” يجوب شوارع الصين ويثير البلبلة.. فيديو

اصبحنا اليوم في عصر التكنولوجيا القريبة اكثر للواقع، وعلى هذا انتشرت صور ومقاطع فيديو لـ” كلب آلي” في الصين، يقوم بدوريات في شوارع مدينة شنجهاي الخالية من السكان، حيث كان الكلب يبث بروتوكولات السلامة والأمان الخاصة بفيروس كورونا بلسكان أثناء الإغلاق.

وأرفقت السلطات في الصين رسالة صوتية على مكبر الصوت المسجل داخل الكلب الآلي، تحمل التعليمات الاحترازية لـ كورونا مثل ضرورة ارتداء الكمامة، غسل اليدين بشكل متكرر، التحقق من درجة الحرارة باستمرار وغيرها.

تم تصوير الفيديو داخل مجمع سكني في مدينة شنجهاي الصينية، حيث قال أحد السكان بأنه ظن أن الرسالة تصدر عن طائرة بدون طيار لكنه أدرك لاحقاً أنها كانت لـ كلب آلي، مثل أفلام الخيال العلمي على حد وصفه.

انتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك مستخدمو الإنترنت ردود أفعالهم على الحدث، ووصفوا الكلب الأسود الآلي بأنه مخيف.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن التعليمات الأخرى من الكلب الآلي كانت: “قلل التجمعات وحسِّن التهوية الداخلية”.

وكذلك: “حارب الوباء بالعلم وابق متحضرًا عندما تكون خارج المنزل”.