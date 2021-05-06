“كلوب هاوس” يبدأ الاختبارات على أندرويد

أعلن تطبيق الدردشة الصوتية “كلوب هاوس” ، عن بدء الاختبارات التجريبية للمنصة على نظام تشغيل “أندرويد”.

وبعد نجاح الاختبارات التي أطلقت يوم الإثنين، سيكون التطبيق متاحا قريبًا على جميع الهواتف التي تعمل بالنظام المملوك لشركة “جوجل” وليس فقط أجهزة “أبل”.

وبعد اكتساب قاعدة مستخدمين كبيرة عبر نظام iOS، قالت الشركة في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها تعمل على إصدار تجريبي لنظام “أندوريد”.

وفي ذلك الوقت، حصلت الشركة على جولة ثانية من التمويل، لاستخدام الأموال لتطوير تطبيق أندرويد، وتوسيع نطاق التكنولوجيا والبنية التحتية، وتقديم برنامج Creator Grant الجديد.

والشركة ملتزمة بخطتها حتى الآن، حيث بدأت حاليا باختبار تطبيق كلوب هاوس لنظام أندرويد عبر القناة التجريبية.

وقالت شركة “كلوب هاوس” أيضًا أنها بدأت بطرح الإصدار التجريبي من تطبيقها لنظام أندرويد لعدد قليل من المختبرين، مع خطط لإضافة المزيد من مستخدمي أندرويد خلال الأسابيع المقبلة.

والتطبيق حاليًا في الإصدار التجريبي المغلق، لذا لا يمكنك الاشتراك لتجربته الآن.

ويتوفر “كلوب هاوس” حاليًا عبر نظام iOS فقط، لكن عددًا متزايدًا من مستخدمي أندرويد أظهروا اهتمامًا بالتطبيق خلال الأشهر القليلة الماضية.

منافسة شرسة

ودفعت شعبية كلوب هاوس العديد من المنصات المنافسة، بما في ذلك فيسبوك وتيليجرام وتويتر وأنستقرام ولينكدإن وسبوتيفاي وريديت، إلى تطوير شكل من أشكال المنتجات الصوتية المباشرة.

ويتضمن ذلك تقريبًا جميع الشبكات الإجتماعية ذات الأوزان الثقيلة التي تغطي مليارات المستخدمين عبر قطاعات مختلفة.

ومع هجوم منتجات المحادثة الصوتية الجديدة، تلاشت جاذبية كلوب هاوس قليلًا، حيث تشير البيانات الأخيرة من شركة التحليلات Sensor Tower إلى أن تنزيلات التطبيق انخفضت في شهر مارس/آذار الماضي بنسبة 72% مقارنة بالشهر السابق.

وهو ما دفع الشركة لأن تقوم بإصدار تطبيق لنظام أندرويد في أقرب وقت ممكن، أو قد تفقد جزءًا كبيرًا من قاعدة مستخدميها المحتملين من خلال Spaces من تويتر أو Voice Chat 2.0 من تيليجرام، التي هي متاحة للعديد من المستخدمين عبر أندرويد.

ولم تشارك الشركة في الوقت الحالي مخططًا زمنيًا لإصدار تطبيق أندرويد الخاص بها، لكن بالنظر إلى أنه متاح لبعض المستخدمين عبر القناة التجريبية، فمن المتوقع طرحه على نطاق أوسع في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن التطبيق المخصص لنظام iOS فقط أحدث ضجة كبيرة بعد إطلاقه في شهر مارس/آذار من العام الماضي لأنه يحتوي على نظام الدعوة لجعل الناس يشعرون بالخصوصية ونمط جديد من التفاعل الصوتي في الوقت الفعلي دون ميزات التسجيل.