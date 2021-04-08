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كلوب هاوس يسعى لتعزيز قيمته السوقية لمواجهة تويتر ولينكد إن

8 - أبريل - 2021
تطبيق كلوب هاوس

تطبيق كلوب هاوس

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في الوقت الذي يشهد تطبيق “كلوب هاوس” للمحادثات الصوتية منافسة شديدة من بعض التطبيقات ، يسعى مطورو التطبيق الأمريكي لتعزيز مكانة التطبيق الإلكتروني، وتوسيع المساحة بينه وبين أقرب منافسيه، بتمويل إضافي.

ووفق موقع “ذا نكست ويب”، فإن مطوري التطبيق، يسعون لجمع تمويل استثماري يعزز من القيمة السوقية للتطبيق لتصل لـ 4 مليارات دولارت، بعد ما حققه من انتشار غير متوقع على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وذكر تقرير لـ “بلومبرج”، أن التطبيق، جمع استثمارات في يناير/كانون الثاني الماضي، عززت من قيمته السوقية، حتى أصبحت مليار دولار في ذلك الوقت.

ويواجه تطبيق “كلوب هاوس”، منافسة شرسة بعد ما حققه من نجاح، إذ تسعى حاليا مواقع مثل “تويتر” و “ديسكورد”، و “لينكد إن”، لتطوير تطبيقات للمحادثات الصوتية تنافس بها “كلوب هاوس”.

كما تستعد شركة فيسبوك لطرح تطبيق للمحادثات الصوتية من تطويرها تنضم بها لهذه المنافسة.

وأمس الثلاثاء، ذكر تطبيق كلوب هاوس الصوتي، أنه سيطلق خاصية دفع أموال لصناع المحتوى على منصته، دون أن يحصل هو على أي أموال نظير ذلك.

وقال كلوب هاوس إن جميع المستخدمين سيتمكنون اعتبارا من يوم الإثنين القادم من إرسال أموال عبر التطبيق.

وستتاح خاصية تلقي المدفوعات في بادئ الأمر لمجموعة اختبار صغيرة على أن تتاح بعد ذلك لآخرين.

ويمكن أن يرسل المستخدمون أموالا لصناع المحتوى على كلوب هاوس ممن لديهم هذه الخاصية مفعلة من خلال الدخول على ملفهم الشخصي ثم اختيار “أرسل أموالا”.

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