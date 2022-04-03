كل ما تريد معرفته عن الرموز غير قابلة للاستبدال "NFTs"

نشر النجم البرازيلي قبل أيام على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لقرد من نوع NFT تجاوز ثمنها مليون دولار، الأمر الذي دفع الكثير من الأشخاص للتساؤل عن طبيعة الصورة.

لن يكون من المستغرب أن تتحول شريحة من الاستثمارات، إلى قطاع الرموز غير قابلة للاستبدال أو “NFTs”، الآخذة بالتوسع في الأسواق العالمية.

ومن الفن إلى الموسيقى وليس انتهاء بالرياضة، بدأت تأخذ الرموز غير القابلة للاستبدال حيزا آخذا بالتوسع في قطاع الاستثمارات الرقمية، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في الميتافيرس أو العملات المشفرة.

هذه الرموز أو الأصول تُباع مثلها مثل أية سلعة، لكنها رقمية، مثل لوحة رقمية تضمن صورة شخصية مشهورة أو لوحة فنية رقمية صممها أحد المشاهير، بعضها تجاوزت قيمته ملايين الدولارات.

ولكن هل تستحق NFTs كل هذا المال أو هذه الهالة الإعلامية الكبيرة؟ يقول بعض الخبراء إنهم فقاعة على وشك الانفجار، بينما يعتقد البعض الآخر أن NFTs موجودة لتبقى.

ما هو NFT؟

NFT هو أحد الأصول الرقمية التي تمثل أشياء حقيقية مثل الفن والموسيقى والعناصر داخل اللعبة ومقاطع الفيديو؛ يتم شراؤها وبيعها عبر الإنترنت، غالبا باستخدام العملات المشفرة، ويتم ترميزها عموما حتى لا يتم تزويرها.

وعلى الرغم من أنها كانت موجودة منذ عام 2014، إلا أن NFT تكتسب سمعة آخذة بالانتشار الآن، لأنها أصبحت وسيلة شائعة بشكل متزايد لشراء وبيع الأعمال الفنية الرقمية؛ إذ تم إنفاق 174 مليون دولار على NFTs منذ نوفمبر 2017، بحسب فوربس.

لكن العديد من NFTs، على الأقل في هذه الأيام كانت إبداعات رقمية موجودة بالفعل في شكل ما في مكان آخر، مثل مقاطع الفيديو الشهيرة من ألعاب NBA أو الإصدارات المؤمنة من الفن الرقمي التي تتواجد بالفعل على Instagram.

على سبيل المثال، رسم الفنان الرقمي الشهير مايك وينكلمان ، المعروف باسم “Beeple” مركبا من 5000 رسم يومي لإنشاء أشهر NFT في الوقت الحالي “EVERYDAYS: The First 5000 Days”، والذي تم بيعه بقيمة 69.3 مليون دولار.

ولكن، يمكن لأي شخص عرض الصور الفردية – أو حتى المجموعة الكاملة للصور عبر الإنترنت مجانا؛ فلماذا يرغب الأشخاص في إنفاق الملايين على شيء يمكنهم بسهولة تنزيل لقطة شاشة له أو تنزيله؟

لأن NFT يسمح للمشتري بامتلاك العنصر الأصلي؛ ليس ذلك فحسب، فهو يحتوي على مصادقة مضمنة، والتي تعد بمثابة دليل على الملكية.

كيف يختلف NFT عن Cryptocurrency؟

NFT تعني رمزا غير قابل للاستبدال؛ إذ يتم إنشاؤه بشكل عام باستخدام نفس نوع البرمجة مثل العملة المشفرة، مثل Bitcoin أو Ethereum، ولكن هذا هو المكان الذي ينتهي فيه التشابه.

تعتبر النقود المادية والعملات المشفرة “قابلة للاستبدال”، مما يعني أنه يمكن تداولها أو تبادلها مع بعضها البعض؛ كما أنها متساوية في القيمة – فالدولار يساوي دائما دولارا آخر؛ تساوي عملة البيتكوين الواحدة دائما بيتكوينا آخر.

بينما NFTs مختلفة؛ لكل منها توقيع رقمي يجعل من المستحيل استبدال NFTs أو مساوية لبعضها البعض وبالتالي، غير قابلة للاستبدال.

ويتم إنشاء NFT من كائنات رقمية تمثل عناصر ملموسة وغير ملموسة، وتنشط في قطاعات الفن والصور ومقاطع الفيديو والأحداث الرياضية، والمقتنيات، وتجسدات افتراضية لألعاب الفيديو، وأحذية رياضية مصممة، وموسيقى.

حتى التغريدات تحسب ويمكن تحويلها إلى أصل غير قابل للاستبدال، حيث باع جاك دورسي المؤسس المشارك لشركة Twitter، أول تغريدة له على أنها NFT بأكثر من 2.9 مليون دولار.

نيمار يقتني صورة “قرد NFT” بمليون دولار

اشترى النجم البرازيلي نيمار صورتين من نوع “NFT” الرموز غير القابلة للاستبدال، بمبلغ فاق مليون دولار بحسب ما نشرته وسائل إعلام فرنسية اليوم الاثنين.

وذكرت يومية “ليكيب” أن نيمار انضم إلى قائمة طويلة من نجوم كرة القدم الذين اقتنوا صورًا من نوع “NFT” وهي اختصار لجملة “non-fungible tokens”.

وباتت الرموز غير القابلة للاستبدال مجالًا رائجًا في الفترة الأخيرة بين مشاهير المجتمع لا سيما نجوم كرة القدم، ومنهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وآخرون.

واقتنى نيمار صورتين لقرود الملل المعروفة باسم “Bored Ape ” بمبلغ 600 ألف دولار للصورة الواحدة، ونشرهما عبر حساباته الرسمية بوسائل التواصل.

دفع نيمار قيمة الصورتين عبر عملة “إيثيريوم” المشفرة بما يوازي أكثر من مليون دولار، كما اقتنى زميليه في سان جيرما،ن باريديس وفيراتي نفس الصور.

ومعنى جملة “الرموز غير قابلة للاستبدال” أي أنها تكون ملكية حصرية للشخص ولا يمكن بيعها أو استبدالها مقابل المال أو الذهب أو شيء ذات قيمة مرتفعة.