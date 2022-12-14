كل ما تريد معرفته عن علامة التوثيق "الذهبية" لحسابات تويتر

أطلقت منصة تويتر ميزة Twitter Blue للمرة الثالثة ، والتى تغير نظام التحقق من تويتر ، حيث لدينا الآن علامات التوثيق بثلاثة ألوان – الأزرق المعتاد ، والرمادي ، والذهبي ؛ هذا الأخير مخصص للشركات حتى يعرفوا أنها حسابات حقيقية وليست حسابًا ساخرًا، وبالنسبة لعلامة التوثيق الذهبية هذه ، فإن تويتر لديه “Blue for Business” جديد.

ما هي اشتراكات Twitter Blue للأعمال؟

كشفت المستندات الداخلية في نوفمبر أن تويتر المملوك لـ Musk يخطط لتقديم فئة اشتراك للشركات التي سيسمح لهم بشراء شارات التحقق لأسمائه الرسمية ، وكذلك للموظفين، وفي الوقت نفسه ، صرحت الباحثة الأمنية البارزة جين مانشون وونغ أيضًا أن الملفات الشخصية التي تم الاشتراك بها في “Blue for Business” ستحتوي على صورة ملف تعريف مربعة بدلاً من صورة دائرية.

من يمكنه الحصول على علامة التوثيق الذهبية لـ Blue for Business

قالت Esther Crawford ، مديرة المنتج في تويتر ، في تغريدة لها ، إن منصة المدونات الصغيرة لديها عملية قادمة للعلامات التجارية للتقدم بطلب للحصول على علامة التوثيق ، على الرغم من أنها لن يتم إطلاقها في نفس يوم الاشتراك الأزرق القياسي.

وفي تغريدة منفصلة ، لاحظ كروفورد أن الشركات المرتبطة بالفعل بتويتر ستكون أول من يحصل على علامة التوثيق الذهبية يوم الاثنين، لقد لاحظنا عددًا قليلاً من العلامات التجارية والمنشورات التي تم الآن استبدال علامتها “الرسمية” و “الزرقاء” بـ “علامة التوثيق الذهبية” الجديدة.

وسيتعين على العلامات التجارية الأخرى الانتظار لفترة أطول قليلاً حيث من المقرر أن تبدأ العملية الجديدة “قريبًا”. ومع ذلك ، لا توجد معلومات حول موعد بدء العملية ، وما هي العملية ، وما إذا كانت هناك أي تكلفة مرتبطة بها، وفي الوقت نفسه ، أعاد تويتر إطلاق الاشتراك الأزرق للأفراد ، والذي يكلف 8 دولارات على الويب و 11 دولارًا على أجهزة iPhone.

وسيتلقى المستخدمون الذين يشتركون في Twitter Blue “علامة التوثيق الزرقاء” عند الموافقة ، والأولوية في التغريدات ، والردود ، والقدرة على تحرير التغريدات والتراجع عنها ، من بين مزايا أخرى.