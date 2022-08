كل ما تريد معرفته عن ميزة "القطيع" الجديدة من تويتر؟

كشفت تقارير عن عمل موقع “تويتر” للتغريدات على ميزة جديدة تتيح مشاركة التغريدات مع مجموعة ‏معينة من الأفراد، والذي يطلق عليهم “القطيع”.‏

وكان “تويتر” أعطى أول لمحة عن الميزة في شهر يوليو/ تموز الماضي، التي أطلق عليها في ذلك الوقت “الأصدقاء الموثوق بهم”، لكنها أخذت في التبلور منذ ذلك الحين.

ونشر مطور الهواتف الذكية، أليساندرو بالوزي، تسريبات لميزة “السرب”، والتي توضح أنه يمكن إضافة ما يصل إلى 150 عضوا لمشاهدة التغريدات الخاصة، كما أنه يمكن لهؤلاء المستخدمين المختارين الرد عليها والتفاعل معها.

وفي حال رغبة المستخدم في إزالة أحد هؤلاء الأفراد من قطيعه، فإنه لن يتلقى إشعارا بأنه تمت إزالته.

وقالت المتحدثة باسم “تويتر”، تاتيانا بريت، في تصريحات لموقع “ذا فيرج” إن موقع “تويتر” يعمل دائمًا على طرق جديدة لمساعدة الأشخاص على الانخراط في محادثات صحية، ونحن نستكشف حاليا طرقا للسماح للأشخاص بالمشاركة بشكل أكثر خصوصية”.

#Twitter continues to work on Twitter Flock by adding an explanation of how it works 👀

ℹ️ You can choose up to 150 people to include in your Twitter Flock 👥

ℹ️ People won't be notified if you remove them from the list 🔕 pic.twitter.com/xtGcDiHgxS

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 21, 2022