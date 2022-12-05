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كل ما تريد معرفته عن ميزة ماسح LiDAR الضوئي في آيفون

منذ 39 دقيقة
هاتف آيفون

هاتف آيفون

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تتوفر ميزة الماسح الضوئي LiDAR بجوار الكاميرا الخلفية، في هواتف الفئة العليا من طرازات سلاسل “آيفون 12″ و”آيفون 13″ و”آيفون 14”.

ويمكن استخدام هذا الماسح الضوئي الليزري في قياس طول الأشخاص في الوقت الفعلي من خلال تطبيق القياس المثبت مسبقا على الجهاز من أبل.

ولقياس ارتفاع الشخص، افتح تطبيق Measure، ووجه الآيفون الخاص بك إلى الشخص الذي تريد قياسه، وتأكد من ظهوره على الشاشة من الرأس إلى أسفل القدمين.

وبعد لحظة وجيزة، يجب أن يظهر خط في أعلى رأس الشخص الذي يقف أمام شاشة الهاتف مع قياسات طوله، بحسب موقع “macrumors”.

يمكنك اختيار عرض القياس بالقدم والبوصة أو بالسنتيمترات من خلال تطبيق الإعدادات ثم الولوج إلى قسم “وحدات القياس” واختيار المتاح.

يقيس التطبيق ارتفاع الشخص من الأرض إلى أعلى رأسه أو شعره أو قبعته، ويمكنك حتى قياس ارتفاع شخص وهو جالس على كرسي.

ويسمح لك زر الغالق الدائري في الزاوية اليمنى السفلية بالتقاط صورة للشخص بقياس طوله ومشاركتها معه.

تجدر الإشارة إلى أن ميزة قياس طول وارتفاع الأشخاص في الوقت الفعلي غير متوفرة على أجهزة آيفون من أبل والتي لا تحتوي على ماسح LiDAR.

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