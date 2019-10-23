كم يربح المشاهير من إعلانات إنستاغرام؟

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أظهرت إحصائية “إنستا ويلث” التي ترصد عائدات النجوم من إعلانات إنستاغرام، أن الدخل السنوي للاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أرباح الترويج على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، يفوق دخله الرئيسي من نادي يوفنتوس الإيطالي.

واعتلى رونالدو قائمة الأعلى دخلا في الموقع مقارنة بنظرائه الآخرين وأبرزهم ميسي، إذ حصد أكثر من 47 مليون دولار.

وهذه قائمة بأسماء الأشخاص العشر الأوائل حسب دخولهم السنوية من الإعلانات في إنستغرام.

1. كريستيانو رونالدو – 47.8 مليون دولار من 49 إعلانا

2. ليونيل ميسي – 23.3 مليون دولار من 26 إعلانا

3. كيندال جينر – 15.9 مليون دولار من 26 إعلانا

4. ديفيد بيكهام – 10.7 مليون دولار من 30 إعلانا

5. سيلينا غوميز – 8 ملايين دولار من تسعة إعلانات

6. نيمار جونيور – 7.2 مليون دولار من 10 إعلانات

7. زلاتان ابراهيموفيتش – 4 ملايين دولار من 20 إعلانا

8. كايلي جينر – 3.8 مليون دولار من ثلاثة إعلانات

9. رونالدينيو – 2.6 مليون دولار

10. كلوي كارداشيان – 1.2 مليون دولار من إعلانين