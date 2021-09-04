السبت 27 محرم 1443 ﻫ - 4 سبتمبر 2021 |
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كوالكوم تدعم رقاقة Snapdragon Wear 5100 الخاصة بالساعات الذكية

منذ ساعة واحدة
شركة كوالكوم

شركة كوالكوم

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بدأت شركة كوالكوم في العمل على رقاقة Snapdragon Wear 5100 القادمة التي تستهدف الساعات والسوارات الذكية، ولقد أوضحت أحدث التقارير أن هذا الإصدار يرتكز أيضاً على أنوية Cortex-A53.

تراجعت كفاءة سلسلة رقاقات Snapdragon Wear 4100 عن الآداء المتوقع والمطلوب في الجيل الجديد من الساعات الذكية، بشكل خاص بعد مرور الكثير من الوقت على إصدار الرقاقات، إلى جانب التصميم الذي يستهدف تقنية البطارية.

ويؤكد تقرير WinFuture الجديد على أن كوالكوم تطور إصدارها الجديد Snapdragon Wear 5100 الذي يأتي بتصميم جديد يتضمن 4 من أنوية Cortex-A53، وهو عدد أكبر من رقاقة سامسونج Exynos W920 التي تضم 2 من أنوية Cortex-A55.

ورغم الآداء الأقل للرقاقة إلا أنها تدعم إستهلاك الطاقة بكفاءة أعلى، حيث تؤكد ARM على أن أنوية A55 تقدم آداء أعلى بنسبة 18%، وإستهلاك أكثر كفاءة للطاقة بنسبة 15%.

يذكر أن كوالكوم قد بدأت في إختبار الرقاقة بالفعل مع ذاكرة 2 جيجا بايت رام في LPDDR4X، وسعة تخزين 8 أو 16 جيجا بايت في eMMC.

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