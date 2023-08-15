كورسير تكشف عن لوحة مفاتيح ميكانيكية لعشاق الألعاب

كشفت شركة كورسير (Corsair) لوحة المفاتيح الميكانيكية K70 Max الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن لوحة المفاتيح الفاخرة تمتاز بمفاتيح مغناطيسية جديدة تختلف عن جميع الموديلات الأخرى في سلسلة K، وتوفر المفاتيح MGX “الميكانيكية المغناطيسية” ميزة كبيرة تتمثل في إمكانية تكوين نقطة التشغيل لكل مفتاح على حدة وبشكل مستقل، ويتم ذلك على خطوات مقدارها 1ر0 ملم بدءا من 4ر0 إلى 6ر3 ملم.

ويتيح برنامج كورسير إمكانية برمجة إجراءين على ضغطات المفاتيح المختلفة، كما تعمل وظيفة Rapid Trigger على تشغيل المفتاح بمجرد تسجيل مستشعر تأثير Hall لأدنى حركة وذلك من أجل تقليل زمن الوصول، وإلى جانب المفاتيح الجديدة فإن لوحة المفاتيح K70 Max تمتاز بجسم مصنوع من الألومنيوم وإضاءة RGB قابلة للتهيئة.

وأوضحت شركة كورسير أن زر كتم الصوت يوجد في الركن العلوي الأيمن بجانب المنظم الدوار للتحكم في شدة الصوت، وأسفل هذا الزر توجد أزرار التحكم في تشغيل الملتيميديا، وتشتمل لوحة المفاتيح أيضا على مسند لراحة اليد والمصنوع من الميموري فوم، والذي يمكن إزالته في أي وقت.

ويتم توصيل لوحة المفاتيح بالحواسيب عن طريق كابل USB-C لتوفير زمن انتقال منخفض للغاية بفضل معدل أخذ العينات، الذي يبلغ 8000 هرتز.