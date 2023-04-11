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كوريا الجنوبية تحدد موعد إطلاق ثالث صاروخ فضائي محلي الصنع

منذ 38 دقيقة
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

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حددت كوريا الجنوبية يوم 24 مايو المقبل كموعد لإطلاق ثالث لصاروخها الفضائى محلى الصنع “نورى”، بعد حوالى عام من إطلاقه التجريبى الناجح.

وذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ” يونهاب” اليوم الثلاثاء، ” أنه من المقرر إطلاق “نوري”، المعروف أيضا باسم KSLV-II، من مركز نارو للفضاء في بلدة كوهونغ الساحلية الجنوبية في البلاد”، كما حددت الوزارة الفترة من 25 إلى 31 مايو المقبل كنافذة إطلاق للتغييرات المحتملة في الجدول الزمني مثل الأحوال الجوية.

وأوضحت الوزارة أن “نوري” الذي يبلغ وزنه 200 طن، سيحمل 8 أقمار صناعية، بما في ذلك القمر الصناعي الصغير الثاني من الجيل التالي للبلاد و4 أقمار صناعية طورها المعهد الكوري لعلوم الفلك والفضاء وتحمل الاسم الرمزي “SNIPE”.

وفي يونيو من العام الماضي، أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح صاروخ الفضاء “نوري” في المحاولة الثانية لوضع الأقمار الصناعية في المدار، ووصل إلى معلم رئيسي في برنامج الفضاء للبلاد.

وأصبحت كوريا الجنوبية الدولة السابعة في العالم التي تطور مركبة إطلاق فضائية يمكنها حمل أكثر من طن من الأقمار الصناعية، بعد روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان والهند.

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