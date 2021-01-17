كوفيد سنس.. تطبيق إماراتي للحد من تفشي كورونا

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ،عن تطوير التطبيق الذكي “كوفيد سنس” والذي يمكنه رصد إصابات كورونا والحد من انتشار الفيروس.

طور فريق بحثي من الجامعة تطبيق “كوفيد سنس” covidsense للهواتف الذكية، والذي يعتمد على الأنظمة الذكية في جمع البيانات من مستخدميه بهدف تحديد درجة خطورة الإصابة بفيروس كورونا.

ويجمع التطبيق بيانات متعلقة بالحالة الصحية كالأصوات الصادرة عن عملية التنفس والسعال ومعدل نبضات القلب.

ويتاح التطبيق الجديد لمستخدمي الهواتف الذكية المصابين وغير المصابين بفيروس كورونا ويقوم برصد أعراض الإصابة بالفيروس لدى الأشخاص في الحجر الصحي ويمكنهم من متابعة حالتهم الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تكمن آلية عمل التطبيق في جمع المعلومات من الهاتف الذكي حيث يقوم بتسجيل البيانات التعريفية للأشخاص وبيانات توضح حالتهم الصحية والتي تشمل الأصوات الصادرة عند التنفس والسعال ومعدل نبضات القلب إضافة لتحديد الموقع لمعرفة المخالطين في حال اكتشاف الإصابة.

ويمكن للبيانات التي تم جمعها من الهواتف الذكية أن تُستخدم لرصد تطور الحالة الصحية لفترة طويلة من خلال تزويد الأطباء المتصلين بالتطبيق بالحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه يسمح التطبيق للباحثين بتطوير نماذج “التعلم العميق” للتوصل إلى مؤشر دقيق للتنبؤ بخطورة الفيروس والذي يساهم بدوره في التقليل من انتشاره من خلال تنبيه العاملين في مجال الرعاية الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت والمكان المناسبين.

ويضم الفريق البحثي القائم على تطوير تطبيق “كوفيد سنس” والذي يشرف عليه الدكتور ليونتيوس هادجليونتيادس أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر نائب رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة خليفة كلا من الدكتور هيربيرت جيلينك أستاذ مشارك، والدكتور أحسان خندوكر أستاذ مشارك، والدكتورة كينده خلف أستاذة مشاركة رئيسة مشاركة في قسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة خليفة.

وقامت جامعة خليفة بتفعيل تطبيق “كوفيد سنس” في نظامي تشغيل الهواتف الذكية أندرويد Android وأي أو إس iOS بالتعاون مع فريق التطوير من جامعة أرسطو اليونانية وهم تسومالس جورج وزافيرس بامبوس وإياكوفاكس ديمتريوس من وحدة معالجة الإشارات والتكنولوجيا الطبية الحيوية في قسم هندسة الكهرباء والكمبيوتر.