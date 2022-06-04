كونامي تطرح لعبة إي فوتبول بيس 2022 بمتاجر آيفون وأندرويد

قامت شركة كونامي اليابانية بطرح تحديث بيس 2022 “eFootball pes 2022 Mobile” بمتاجر آيفون وأندرويد، وتحمل “بيس 2022” العديد من المزايا الجديدة

تحديث بيس 2022 للجوال

حمل تحديث بيس 2022 للجوال الآن، والتحديث الجديدة للعبة بيس 2022 يضم نظامي “IOS” الخاص بهواتف آيفون وأندرويد، كما يشمل العديد من المزايا الجديدة والحصرية منها إمكانية إضافة فريق الأحلام Dream Team بما يمكن اللاعب من تكوين فريق خاص به والمنافسة بقوة.

وحدثت شركة كونامي في تحديث بيس 2022 ميزة اللعب من خلال الإنترنت online من خلال جعل الخادم أقوى ويعمل بكفاءة أعلى من السابق.

وتتضمن لعبة “اي فوتبول بيس 2022” العديد من الدوريات أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والإيطالي، فهي تصنف المنافس الأول للعبة FIFA 2022.

يذكر أن شركة كونامي أطلقت لعبة اي فوتبول بيس أول مرة عام 1998 كلعبة بلايستيشن، إلى أن وصلت إلى إصداراي فوتبول بيس 2022 المزمع طرحه لهواتف أندرويد وآيفون خلال الأيام القليلة المقبلة.

يستطيع أي لاعب الآن تحميل لعبة بيس 2022 “eFootball pes 2022 Mobile” من المتجر الرسمي لشركة أبل أو متجر جوجل في حالة الهواتف التي تدعم نظام أندرويد، ولكن يجب مراعاة أن اللعبة لا تزال قيد التطوير وأن هذه النسخة ليست النهائية، وخلال الأيام المقبلة تطرح شركة كونامي اليابانية رسميا لعبة إي فوتبول بيس 2022 لأندرويد وآيفون، ويمكن تحميل لعبة بيس 2022 من متاجر آبل ستور وأندرويد بلاي ستور.

ولتحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022 من المتجر الرسمي يمكن النقر هنا في حالة كان هاتفك آيفون ويدعم نظام “آي أو إس IOS”، ولتحميل لعبة بيس 2022 “eFootball pes 2022 Mobile” من المتجر الرسمي إذا كان هاتفك أندرويد يمكن النقر هنا.