كويكب بحجم طائرة مرّ بين الأرض والقمر!

تابع مراقبو النجوم بشغف كبير مرور كويكب بحجم طائرة قرب الأرض، تبعته ثلاث صخور فضائية أخرى قبل انتهاء يوم الثلاثاء.

وانطلق كويكب 2021 EQ3 بالقرب من الأرض بسرعة 12 كم في الثانية، أو ما يقرب من 43000 كم في الساعة، في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت المحيط الهادئ.

وبحجم نيزك تشيليابينسك نفسه، الذي ألحق أضرارا بأكثر من 7200 مبنى في جنوب غرب روسيا عام 2013، مرّ 2021 EQ3 البالغ طوله 21 مترا قرب كوكبنا على مسافة 269000 كم أو سُبع المسافة بين الأرض والقمر.

وكمرجع، يبلغ متوسط ​​المسافة بين الأرض والقمر الطبيعي زهاء 385000 كم.

وقبل انتهاء يوم 16 آذار، جرى توقع مرور كويكب يبلغ طوله تسعة أمتار يسمى 2021 EJ3، على مسافة 759610 كم فقط، يليه بعد فترة وجيزة 2021 EW3، عند 2.4 مليون كيلومتر، و2021 DT في ما يزيد قليلا عن سبعة ملايين كيلومتر.

وهذه ليست سوى مقدمة لزيارة الكويكب الوحشي بالفعل، بحجم البوابة الذهبية 2001 FO32، والذي سيمر قرب الأرض في 21 آذار وذلك بحسب RT