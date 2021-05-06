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كيف تتعرف على جهاز الكومبيوتر أو اللابتوب الخاص بك؟

منذ 7 ساعات
حاسوب ماك

حاسوب ماك

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يحتاج الكثير من مستخدمي الكومبيوتر أحياناً لمعرفة نوع أجهزتهم التي يعملون عليها.

ولا نعني هنا ماركة الجهاز أو الشركة المصنعة له، يقصد بالمعلومات الواردة هنا نوع نظام التشغيل الموجود في جهازك بالإضافة لمعلومات المعالج والذاكرة العشوائية وغيرها من المعلومات التي قد تحتاج اليها عند تنزيل وتثبيت بعض البرامج.

ويمكن عن طريق هذا المقال التعرف بشكل سريع على إمكانيات جهازك ونوعه وكل ما تحتاج معرفته عنه.

طريقة التعرف على بعض المعلومات المٌهمة حول جهاز الكومبيوتر الخاص بك:

– توجه لنافذة Start الموجودة بالقرب من أيقونة الويندوز وأطبع عليها كلمة Dixdiag.
– اضغط على OK وفي غضون لحظات سوف تنبثق لك نافذة مٌصغرة موجود بها المعلومات الأساسية حول جهازك مثل معلومات البروسيسور “المعالج” واللغة الأساسية في جهازك.

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