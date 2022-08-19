كيف تسترد حسابك الخاص على غوغل حال نسيت كلمة المرور؟

قد تتعرض لموقف فقدان كلمة المرور الخاصة بحسابك الخاص على موقع جوجل، ما قد يتسبب في أزمة لضياع بيانات مهمة تعتمد عليها.

ويكشف موقع “بيزنس إنسايدر” عن مجموعة خطوات بسيطة من خلالها يمكنك استعادة كلمة المرور لحسابك الخاص على موقع جوجل من جديد، في حالة نسيانها.

في بعض الأحيان تتذكر عنوان بريدك الإلكتروني، وتنسى كلمة المرور للحساب، ولاستعادتها اتبع الخطوات التالية:

أولا، اذهب لصفحة استعادة حسابات جوجل، وهي من الصفحات التي يمكن الوصول لها بسهولة عبر متصفح جوجل الرئيسي.

ثانيا، قم بإدخال عنوان بريدك الإلكتروني، واضغط بعدها على كلمة التالي NEXT.

ثالثا، قم بإدخال الرمز المتفق عليه لاستعادة حسابك، والذي تكون قد أعددته مسبقا عند إنشاء الحساب، وهو عبارة عن رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني.

رابعا، قم بإدخال آخر رمز مرور تتذكرونه، وقم بالضغط على NEXT، بعد ذلك سيرسل لك جوجل رسالة لجهازك لتأكيد التعريف بهويتك، وبعد 6 ساعات يمكنك إعادة ضبط كلمة المرور الخاصة بحسابك على جوجل بعد إتمام عملية التأكد من الهوية بنجاح.