كيف تصبح مشهوراً على تيك توك؟.. إليك النصائح

تيك توك TikTok، تلك الشبكة الاجتماعية الصينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، والتي قلبت الناس منذ أن تم إطلاقها في أيلول/سبتمبر من عام 2016 بواسطة مؤسسها تشانغ يى مينغ، حيث اعتمدت على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تسريع عملية تحرير الفيديو، لها 3 مجالات رئيسية يجب الانتباه إليها عند النشر عليها:

• الأمور التي تساهم في الانتشار.

• عملية المراجعة.

• المحتوى المميز.

كم أنت مؤثر؟

الجزء الأكثر أهمية في النشر على تيك توك TikTok هو تصنيف حسابك من حيث الانتشار، بمعنى آخر، كم أنت مؤثر؟ حيث يرتبط تصنيف حسابك مباشرةً بأفكارك.

ما الذي يساهم في انتشار حسابك؟

الحسابات الجديدة: إن كل مشاركة تنشئها تساهم في الحصول على المزيد من الدرجات وترفع مستوى حسابك.

الحسابات المتعددة: يسمح تيك توك TikTok بإنشاء حسابات متعددة، ولكن ستشير الحسابات المتعددة لهاتف واحد إلى أنه حساب تجاري، كما هو الحال في العديد من المنصات، وستقوم بإلغاء تحديد أولوياتك إلا إذا كنت معلنًا، لذلك قم بتسجيل الدخول لحساب واحد من هاتف واحد.

أول خمسة مقاطع فيديو تنشرها: يريد تيك توك TikTok منك إنشاء أنواع من مقاطع الفيديو التي تكون في الوضع الرأسي، لذلك إذا كنت تقوم بإنشاء مقاطع فيديو meme في أول خمس نسخ، فسوف يعتبر التطبيق أساسًا هذا حساب meme، لذلك فإن الخمس فيديوات الأولى حاسمة، وسوف تحتاج إلى أن يكون لديك خطة وتركيز.

مقاس الفيديو: لا يريد تيك توك TikTok أن تكون تجريبيًا، لذلك الفيديوات التي تختلف أو لا تحتوي على سمة معينة من سمات التطبيق الافتراضية لن تكون جيدة في الانتشار.

المشاهدات: إذا حصلت مقاطع الفيديو على 100 مشاهدة أو أقل فستحصل على حساب ميت، لذا احذفها وابدأ من جديد، حيث أن مقاطع الفيديو التي تحصل على ما بين 1000 إلى 3000 عرض تعني أن لديك حسابًا متوسط المستوى، ومقاطع الفيديو التي تحصل على أكثر من 10000 مشاهدة تعني أن لديك حساب رئيسي.

المشاهدة للنهاية: إن المشاهد حتى نهاية الفيديو واحد من أهم العوامل، لذلك يجب مشاهدة الفيديو الخاص بك من البداية إلى النهاية لحساب هذا المقياس، أما الأشياء الرئيسية التي تساعد في ذلك هي:

• مقاطع الفيديو القصيرة: يمكن أن يصل طول مقاطع الفيديو إلى 60 ثانية، لكن المنصة تنصح المعلنين بفترة تتراوح بين 9-15 ثانية.

• إعادة الفيديو: إذا تمت مشاهدة الفيديو مرارًا وتكرارًا، فستكون نسبة الإنجاز الخاصة به أكثر من 100٪ وستزيد من تصنيف الأداء الكلي للفيديو،

ومن الممارسات الشائعة إنشاء مقاطع فيديو تخدع المشاهدين لمشاهدته عدة مرات، على سبيل المثال، مقاطع الفيديو التي نشاهدها ولا نعرف أين تنتهي وهي بالأساس تقوم بتكرار نفسها.

• مطابقة العمل مع الموسيقى: دائما يكون ذلك لإرضاء المشاهدين.

عملية المراجعة والـ FYP

الآن وبعد أن عرفت كل الطرق التي يمكنك بها تحسين انتشار الحساب الخاص بك، ولديك خطة لنوع الحساب الذي تريده بالإضافة إلى خطة لأول 5 مقاطع فيديو، إليك ما يحدث بعد ذلك، بما في ذلك كيفية الحصول على خطة خمسية من أجلك:

• التوزيع التلقائي القائم على الانتشار: بناءً على درجاتك ينتقل مقطع الفيديو الخاص بك إلى شبكة محلية جغرافية تضم حوالي 300 إلى 500 مشاهد، وفي هذه المرحلة لا توجد اختبارات حقيقية على المحتوى الخاص بك.

• مراجعة الذكاء الاصطناعي القائمة على النزاهة وجمع البيانات: بعد فترة وجيزة من مشاهدة الفيديو من قبل بضع مئات من الأشخاص، يتم فحصها إطارًا تلو الآخر من قِبل الذكاء الاصطناعي بحثًا عن محتوى غير مناسب وقضايا حقوق النشر وما إلى ذلك، ثم يتم منحها تصنيف النزاهة أو إدراجها في القائمة الممنوعة أو في قائمة مقاطع الفيديو المكررة.

• تأخير انتشار الحساب: هذا واحد من أكبر الاختلافات بين تيك توك TikTok وغيرها من المنصات، حيث لديك فرصة ثانية للدخول إلى FYP الخاصة بك، حيث أن تأخير انتشار الحساب هو السبب في أنه ينبغي عليك التفكير بعناية في حذف المحتوى القديم، بغض النظر عن مدى جودة الأداء أو سوءه من قبل، يخفي TikTok تاريخ نشر المحتوى على FYP، وسوف يقوم باختبار المحتوى القديم وإعادة تشغيل دورة تبدو كما يلي: مجموعة صغيرة من المحتوى لمدة ساعتين تقريبًا ثم مجموعة متوسطة حيث يبحث الذكاء الاصطناعي في المقاييس الأساسية التي تغذي تصنيف الانتشار وفي النهاية مجموعة كبيرة تتضمن تصنيف نزاهتك.

• مراجعة الإنسان: سيرى المراجع البشري الفيديو مع هذه النتائج ويقرر ما إذا كان من المحتمل أن يكون مقطع فيديو فائقًا، وسيتم أيضًا التحقق من محتوى حقوق الطبع والنشر والمحتوى “السيئ” الذي ربما قد أخطأ به الذكاء الاصطناعي في الخطوة الثانية، وللترقية إلى FYP يجب أن يتناسب المحتوى مع فكرة تيك توك TikTok.

جعل المحتوى أفضل

• اختيار شكل: نظرًا لأن تنسيق الشاشة الكاملة لعرض الفيديو هو المفتاح في المنصة فأنت بحاجة إلى العمل على هذا التنسيق، سيؤدي ذلك إلى زيادة انتشار حسابك وكذلك المساعدة في كسب المتابعين لأنه سيتم تعيين توقعاتهم لنوع المحتوى الذي تنشئه.

• نسخ التنسيق: يشجع تيك توك TikTok العديد من أشكال النشر المشترك مثل ردود الفعل والتعاون / ريمكس والتقليد، وقد أدى ذلك إلى إنشاء تنسيقات واتجاهات وميمات في جميع أنحاء النظام الأساسي، وبدلاً من النظر إليه على أنه تمزيق منشئين آخرين، يستمتع الجمهور بالاتجاهات ويصبح مصدر إلهام لإنشاء نسختهم الخاصة، حيث يقوم TikTokers مثل Charli D’amelio بإنشاء تصميم الرقصات غير الرسمية لأغاني البوب، ويمكن نسخ حركات الرقص هذه، كما سيتم إنشاء الرقصات التالية مثل Thriller أو Single Single أو Gangam Style من قبل شخص قد لا يكون له أي صلة أو ملكية حقيقية للأغنية الأصلية.

اعتدال المحتوى

من منظور المنتج، عادةً ما يتضمن التصميم للمحتوى ثلاثة أشكال فقط للموضوع:

• البحث: موجه نحو الهدف.

• التصفح: يكون بلا هدف وغير متأكد مما يريد أو ينظر إلى أي شيء جيد.

• السياق: العثور على أي شيء ضمن الاهتمامات.

هذه الأنظمة موجودة بشكل أو بآخر في كل جزء تقريبًا من البرامج التي نستخدمها، فعندما تكون الأنظمة المستندة إلى الاستعراض هي الأولوية في المنتج، الخلاصات الخوارزمية أو خيارات الاستكشاف، فإن احتمال أن يعيش المستخدمون في فقاعة المحتوى على نطاق واسع متأصلة في التصميم، نحن نعلم أنه إذا كان بإمكان المنصات التأثير على استهلاكك للمحتوى فعندئذ يمكنها التأثير على الآراء العامة.