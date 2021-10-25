الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف تفعل خاصية الطقس المميزة في نظام IOS 15؟

25 - أكتوبر - 2021
تحديث IOS 15 لهواتف الآيفون سيتمتع بميزات جديدة

تحديث IOS 15 لهواتف الآيفون سيتمتع بميزات جديدة

A A A
طباعة المقال

يتمتع نظام iOS 15 ببعض التحديثات الرائعة لجهاز آيفون، وكان منها ميزة مهمة لتطبيق Weather. فقد تضمن تطبيق الطقس العديد من التحسينات المختلفة لتحسين تجربة المستخدمين، من بينها خريطة مطر جديدة.

ولعرض خريطة المطر وميزات الطقس الجديدة الأخرى، تحتاج بالطبع إلى التحديث لنظام iOS 15. إذا لم تقم بتحديث هاتفك بعد، فيمكنك القيام بذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

بعد ذلك افتح تطبيق Weather، ثم انتقل إلى أيقونة الخريطة الصغيرة التي ستراها في الزاوية اليسرى السفلية. من هناك، انقر على المربعات الثلاثة الصغيرة الموجودة بالجزء العلوي الأيمن لاختيار مرشح الطقس، بعد ذلك قم باختيار “Precipitation”. ستجد هناك خريطة مرئية تعرض بالضبط أين تمطر في جميع أنحاء العالم في أي وقت.

حرك الشريط الموجود في الجزء السفلي من الشاشة إلى اليسار أو اليمين للتنقل عبر الزمن. بهذه الطريقة يمكنك بسهولة التحقق مما إذا كانت ستمطر في منطقتك المحلية غدًا أو في اليوم التالي ببضع نقرات فقط.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    "صدفة مجنونة".. خبيرة تكشف تفاصيل مثيرة عن أصل كورونا
    لا تتجاهلها.. علامات ترسلها سيارتك تؤكد وجود عطل ما!
    تطبيق تلغرام
    لماذا حظرت "أبل" آخر تحديث من تلغرام؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!