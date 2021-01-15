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كيف ظهر النموذج الأولي لهاتف iPhone 12 Pro‏‎؟

15 - يناير - 2021
آيفون 12 برو ماكس

آيفون 12 برو ماكس

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نشر المطور جوليو زومبيتي، المعروف بمشاركته بانتظام لصور تحمل إصدارات النماذج الأولية لأجهزة شركة أبل الأمريكية في السنوات الأخيرة، نموذجًا أوليًا لهاتف iPhone 12 Pro.

ووفقًا للتغريدة التي شاركها المطور الإيطالي، فقد تم الكشف عن الشكل الأولي الآن لأحد نماذج iPhone 12، وهو طراز iPhone 12 Pro بدون واجهة مستخدم، وباللون الأزرق الباسيفيكي الذي لاقى نجاحًا كبيرًا مع المستهلكين.

ولوحظ أن الهاتف يعمل بنظام التشغيل المسمى SwitchBoard، (وهو إصدار غير واجهة المستخدم لنظام iOS 14)، وهو يعد بمثابة إصدار ”خاص“، غالبًا ما يستخدمه عملاق التقنية داخليًا لاختبار الميزات المختلفة لأجهزة الآيفون الجديدة.

وتُظهر الصورة الأولى بعض التطبيقات الداخلية التي تستخدمها أبل كجزء من نظام التشغيل SwitchBoard، حيث ستجد على الشاشة أدوات مساعدة مثل Console وUSBHost وQRCode، وبعض الأدوات الأحدث مثل Ness وAstro.

هذا هو أول نموذج أولي لـ iPhone 12 Pro نراه، لكنه بالتأكيد ليس النموذج الأولي الوحيد. في ديسمبر، ظهر نموذج أولي لـApple Watch أيضًا على تويتر يُظهر تكوينها.

تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة التي تسبق إصدار طرازات جديدة من هواتف الآيفون، تعمل أبل على نماذج أولية ”لا حصر لها“؛ من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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