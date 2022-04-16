كيف واجهت “تويتر” خطة إيلون ماسك؟

اعتمدت شركة “تويتر” خطة لحقوق المساهمين، لحماية نفسها من عرض الاستحواذ النقدي الذي قدمه الملياردير إيلون ماسك بقيمة 43 مليار دولار.

واتخذت شركة “تويتر” أول خطواتها للرد على محاولة إيلون ماسك للاستيلاء على الشركة.

ووفقًا لـ”رويترز”، سيتبع “تويتر” استراتيجية باسم “حبة السم”، لحماية الشركة والمساهمين من محاولات ماسك “الشرسة”.

هذه الاستراتيجية معروفة في عالم الشركات الكبيرة، وتسمى أيضا بخطة حقوق المساهمين، وسبق أن استخدمتها شركات لمنع استحواذ جديد.

هذا المصطلح يطلق في عالم الشركات، على استراتيجية دفاعية، تحمي الشركة من استحواذ المليارديرات والشركات، من دون إذن من مجلس الإدارة.

ما يحدث هو في حال اشترى أي شخص أو شركة 15 في المئة أو أكثر من أسهم شركة معينة، دون موافقة الإدارة، تقوم الشركة بطرح الأسهم بأسعار منخفضة جدا على بقية المساهمين، حتى تزيل سيطرة المستثمر الجديد.

ووافق مجلس الإدارة على هذا الإجراء، الذي سيستمر قيد التنفيذ لمدة عام كامل، لحماية الشركة من الاستحواذ الإجباري من قبل ماسك.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، باراغ أغراوال، ألمح إلى أن ماسك سيقوم باتخاذ إجراءات “أكثر شراسة”، لاقتناء الشركة.

وكان ماسك قد أعلن رغبته بالاستحواذ على “تويتر” بالكامل، مقابل 43 مليار دولار، وكشف عن خطط لتغيير الموقع بالكامل “لخدمة البشرية”.