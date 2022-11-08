كيف يصوت رواد الفضاء من خارج الأرض فى الانتخابات الأمريكية 2022؟

تجري انتخابات التجديد النصفي الأمريكية اليوم “8 نوفمبر”، والأمريكيون الثلاثة الذين يعيشون حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، رواد فضاء ناسا جوش كاسادا ونيكول مان وفرانك روبيو – لديهم فرصة كبيرة للمشاركة، وفقاً لموقع space.

وأوضحت كيت روبينز من ناسا كيف يتم التصويت خارج الأرض في فيديو أسئلة وأجوبة، والذي تم نشره في نوفمبر 2020، بينما كانت تعيش على متن المختبر المداري.

وقالت في الفيديو الذي احتفل بالذكرى العشرين لاستمرار الوجود البشري على محطة الفضاء الدولية: “إنها في الواقع تشبه إلى حد كبير عملية التصويت بالاقتراع الغيابي من المنزل”.

قبل أن تنطلق نحو المحطة، ملأت روبينز طلب بطاقة بريدية فيدرالية (FPCA)، يشبه تطبيق الاقتراع الغيابي الذي يملأه العديد من المواطنين الأمريكيين الآخرين، ولكنه يُستخدم خصيصًا للأشخاص الموجودين في الخارج أثناء الانتخابات، مثل الأفراد العسكريين وعائلاتهم.

يختار معظم رواد الفضاء الذين يصوتون أثناء وجودهم في الفضاء التصويت كمقيمين في تكساس لأنهم ينتقلون إلى هيوستن للتدريب قبل بدء مهمتهم، وفقًا لوكالة ناسا، يسمح قانون ولاية عام 1997 الذي تم تمريره في ولاية تكساس بالتصويت القانوني من الفضاء، مع نظام اقتراع غيابي محدد لرواد الفضاء للتصويت بعنوان “مدار أرضي منخفض”.

قبل أن يتمكن رائد الفضاء من التصويت، يتعين على ناسا اختبار إمكانية ملء بطاقة الاقتراع، ويرسل كاتب المقاطعة بطاقة اقتراع اختبارية إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن ويقوم جهاز كمبيوتر للتدريب بمحطة فضائية باختبار ما إذا كان شخص ما قادرًا على ملء بطاقة الاقتراع وإرسالها مرة أخرى إلى الموظف.

إذا نجح الاقتراع في الاختبار، يتم تشفير بطاقة الاقتراع الحقيقية وإرسالها إلى رائد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، ويرسل الكاتب أيضًا أوراق اعتماد خاصة بعضو طاقم التصويت للأمان في فتح الاقتراع، حيث يقوم رائد الفضاء بعد ذلك بملئها إلكترونيًا وإرسالها عبر البريد الإلكتروني مرة أخرى إلى كاتب المقاطعة لتسجيل التصويت، ويمتلك الموظف أيضًا كلمة مرور للتأكد من أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه فتح البريد الإلكتروني.

على الرغم من أن هذا ليس جزءًا رسميًا من العملية، إلا أن روبينز أنشأت كشك التصويت الخاص بها على متن المحطة الفضائية مرة أخرى في عام 2020، وأغلقت الباب في مقر طاقمها ووضعت لافتة مكتوبة بخط اليد تقول “كشك التصويت في محطة الفضاء الدولية”.

وقالت في الفيديو: “إنها منطقتنا الصغيرة حيث ننام ولدينا جهاز كمبيوتر، إنها منطقة خاصة في محطة الفضاء ويبدو أنها ستكون بالحجم المناسب لكابينة الاقتراع في المنزل”.

لقد صوت روبينز مرتين من المدار، حيث كانت أيضًا في المحطة الفضائية خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2016.