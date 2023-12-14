كيف يمكنك إزالة المتابعين غير المرغوب بهم على إنستغرام؟

أعلنت شركة “ميتا” المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام، عن طرح أدوات جديدة تسهل على المستخدمين التحكم في مقدار المحتوى غير المرغوب فيه والحسابات الروبوتية التي يشاهدونها في الخلاصة.

وصممت ميتا هذه الأدوات من أجل منح المستخدمين تحكمًا أكبر في وجود المحتوى غير المرغوب فيه والحسابات الروبوتية في الخلاصة، إلى جانب مزايا إضافية توفر الشفافية فيما يتعلق بالتزام محتوى المنشور بإرشادات المجتمع.

وتخطط ميتا خلال الأسابيع المقبلة من أجل طرح الأدوات الجديدة تدريجيًا.

وشددت ميتا في بيان على أهمية تمكين المستخدمين بشكل استباقي من إدارة الحسابات وتعزيز تدابير السلامة.

وتهدف مجموعة الأدوات إلى تبسيط عملية إدارة التفاعلات غير المرغوب فيها، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز بشكل كبير على إنشاء المحتوى والتفاعل مع الجمهور.

وطورت إنستغرام أنظمة الاكتشاف التلقائي المحسّن لأنشطة البريد العشوائي المحتملة عبر مناطق مختلفة ضمن المنصة، ويتضمن ذلك التعليقات والعلامات غير المرغوب فيها، ومشاهدات القصة، وتحديد المتابعين المزيفين.

وتساعد آليات الكشف المحسنة أيضًا المستخدمين في الإشراف على المتابعين المزيفين والعلامات غير المرغوب فيها بشكل مجمّع، مما يقلل من الوقت المستغرق في الإشراف على الحساب.

وتقدم ميتا أدوات إزالة البريد العشوائي ومتابعي الروبوتات بشكل جماعي والرفض الجماعي للعلامات غير المرغوب فيها.

وصممت ميتا هذه المزايا من أجل تحسين تجربة المستخدم عن طريق تقليل الوقت المستغرق في مهام الإشراف اليدوي.

وتركز الشركة أيضًا على شفافية التنفيذ من خلال إخطار المستخدمين داخل التطبيق بالمحتوى الذي يحتمل أن يكون مخالفًا وغير موصى به.

ويتيح نظام الإشعارات هذا للمستخدمين معالجة المشكلات وفهم سياسات إنستغرام بشكل أفضل.

وتفصل أنظمة الإشراف الحسابات غير المرغوب فيها والحسابات الروبوتية وتضع رسائلها في صندوق بريد منفصل لكي يتمكن المستخدم من مراجعتها.

ويستطيع المستخدم بعد ذلك الموافقة على الطلب الوارد من تلك الحسابات إذا أراد، مما يضيف الحسابات التي وافق عليها إلى قائمة المتابعين.

وتوفر الأدوات الجديدة المرونة والكفاءة في إدارة قوائم المتابعين دون إخطار الحسابات المحذوفة.

وتتيح إنستغرام للمستخدمين مراجعة العلامات التي يحتمل أن تكون غير مرغوب فيها وحذفها بشكل مجمّع، وتزيل المنصة بعد 30 يومًا طلبات العلامات التي لم يوافق عليها المستخدم الموجودة في صندوق البريد المنفصل تلقائيًا.

وتجرب إنستغرام إخفاء مشاهدات القصص التي قد يُنظر إليها على أنها رسائل غير مرغوب فيها، وذلك في سبيل تعزيز تجربة المستخدم، إذ يهدف هذا الإجراء إلى تقليل التفاعلات غير المرغوب فيها من بعض المستخدمين.

وتعزز إنستغرام ميزة التصفية المتقدمة للتعليقات من أجل مكافحة التعليقات غير المرغوب فيها أو المسيئة.

ويهدف التحديث إلى تعزيز قدرة إنستغرام على اكتشاف التعليقات غير المرغوب فيها وإخفائها، بناءً على أداة الكلمات المخفية الموجودة.

وتختبر إنستغرام التنبيهات داخل التطبيق من أجل تنبيه المستخدمين إذا كان محتوى المنشور ينتهك إرشادات التوصيات أو إرشادات المجتمع.

وتهدف هذه التنبيهات إلى تزويد منشئي المحتوى بمعلومات إضافية، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاحتفاظ بالمحتوى الذي قد يتعارض مع إرشادات المنصة أو إزالته.