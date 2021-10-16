كيف يمكنك استخدام وتفعيل أكواد آيفون السرية؟ إليك الطريقة

توجد مجموعة من أكواد آيفون السرية التي تضيف للهاتف مجموعة استخدامات جديدة، كما تسمح لك باستخدام الخواص المخفية بداخله.

وتأتي هذه الأكواد مبنية بداخل جميع هواتف، لذلك لن تحتاج لتفعيلها بشكل خاص أو تثبيت أي تطبيق لاستخدامها.

ويمكنك استخدام هذه الخواص في أي هاتف حتى وإن كان جديدًا لم يستخدم من قبل، وتعتمد هذه الأكواد على تقنية USSD التي تقوم بإظهار المعلومات السرية والمخفية.

وتعمل هذه الأكواد مع جميع إصدارات هواتف آيفون، لذلك يمكنك الاستفادة منها مع هاتف آيفون SE أو 13 برو.

تمتلك جميع الهواتف رقمًا يدعى IMEI وهو رقم عالمي موجود في جميع الهواتف الذكية مهما كان نوعها أو بلد منشأها.

ويعتبر هذا الرقم خاص بكل هاتف على حدة، حيث لا يمكن أن يتشابه الرقم بين هاتفين في أي مكان في العالم.

ويعتمد الكثير من المستخدمين على هذا الرقم في التبليغ عن الهواتف المسروقة أو الهواتف التي تعاني من مشاكل سيئة.

ويمكنك الوصول إلى هذا الرقم عبر هاتف آيفون من خلال ادخال الكود التالي : *#06# ليكون كما يظهر في الصورة بالأسفل.

ولن تحتاج للضغط على أي زر بعد ذلك، حيث يظهر رقم IMEI مباشرةً على شاشة الهاتف دون الضغط على أي زر.

وتظهر النتائج لهذا الكود بالشكل التالي:

تستطيع جعل رقمك يختفي عندما تحاول الاتصال بأحد المستخدمين في أي وقت وأي هاتف آخر، وذلك عبر استخدام كود خاص بالهاتف.

ويعمل هذا الكود مع جميع شبكات الهواتف المحمولة وجميع الهواتف حول العالم، ولكن قد تقوم بعض الشبكات بحظره.

وهو يمنع رقمك من الظهور عند المتصل الذي تحاول الاتصال به، وذلك دون تثبيت أي تطبيقات خارجية في الهواتف.

ويمكنك استخدام هذا الكود عبر كتابة رمز #31# وتتبعه بالرقم الذي ترغب في الاتصال به.

يمكنك استخدام مجموعة من الأكواد السرية لتحويل المكالمات الواردة إلى هاتفك في مجموعة من الحالات المختلفة.

وتستطيع تحويل المكالمات في لم تقم بالرد عبر استخدام كود *61*.

كما يمكنك تحويل المكالمات إذا لم يمكن الوصول إلى هاتفك عبر استخدام كود *62*

وتستطيع تحويل المكالمات إذا كان هاتفك مشغولًا عبر استخدام كود *67*

ويجب عليك إدخال رقم الهاتف الذي ترغب في التحويل إليه بعد إدخال الكود، وتتبع رقم الذي يتم التحويل إليه برمز # حتى يتم التحويل إليه.

ملحوظة: قد تختلف هذه الأكواد في حالة كانت شبكة الهاتف تستخدم أكوادًا خاصة بها، لذلك إن لم تعمل معك توجه لخدمة عملاء الشركة وأسألهم.