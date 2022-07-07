الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف يمكنك اكتشاف التطبيقات المخيفة على آيفون ؟

منذ 3 دقائق
هاتف ايفون

هاتف ايفون

A A A
طباعة المقال

تعد هواتف الآيفون من الأكثر استخداماً من بين اخواتها، اذ تتمتع بالعدبد من التحديثات بالشكل و التطبيقات، والتصميم الخارجي، ولكن يعاني بعض الأشخاص من مشاكل داخلية، وبعض المخاوف ان من الممكن متابعة نشاطك اليومي على هاتفك الخاص بدون خصوصية.

يبحيث حتوي جهاز آيفون الخاص بك على قائمة مخفية بالتطبيقات التي تتعقبك، حيث تعرض الصفحة المخيفة التطبيقات التي يمكنها متابعة نشاطك على الويب، ما يمنحك إعلانات أكثر صلة.

يمكن أن يمنحك كل تطبيق على “iPhone” الخاص بك معرّف إعلان فريداً، ويتيح ذلك للتطبيق متابعتك عبر الإنترنت، بما في ذلك تحركاتك في التطبيقات الأخرى حسبما ذكر موقع “ذا صن”.

الفكرة هي أنه من خلال متابعة تحركاتك عبر الإنترنت، يمكن للتطبيقات أن تمنحك إعلانات أكثر صلة، لكن هذا يعني أنك تتخلى عن الخصوصية – خاصةً إذا كان كل تطبيق يتتبعك.

قامت آبل بطرح ميزة لمتصفح الويب سفاري تمنع مواقع الويب من القيام بذلك.

لكنك تحتاج إلى التحقق من قائمة آيفون المخفية للكشف عن أي تطبيقات قد تتبعك، ثم حظر نشاط التتبع بواسطة التطبيقات التي رفضت الوصول إليها.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    العديد يستخدمون تطبيق تيك توك التطبيق لنسيان المشاكل الشخصية
    بسبب تحدي التعتيم.. تطبيق "تيك توك" يواجه دعاوى قضائية
    شعار شركة "ميتا"
    لا حاجة الى لغة وسيطة.. نظام ذكاء اصطناعي من ميتا يتحدث بـ 200 لغة
    عملة بيتكوين
    شركة تعدين كبيرة تتخلّص من معظم مقتنياتها من بيتكوين في حزيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
    جبران باسيل الى جانب ميشال عون
    عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"
    النازحون السوريون
    خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين... ماذا في تفاصيلها؟