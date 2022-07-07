كيف يمكنك اكتشاف التطبيقات المخيفة على آيفون ؟

تعد هواتف الآيفون من الأكثر استخداماً من بين اخواتها، اذ تتمتع بالعدبد من التحديثات بالشكل و التطبيقات، والتصميم الخارجي، ولكن يعاني بعض الأشخاص من مشاكل داخلية، وبعض المخاوف ان من الممكن متابعة نشاطك اليومي على هاتفك الخاص بدون خصوصية.

يبحيث حتوي جهاز آيفون الخاص بك على قائمة مخفية بالتطبيقات التي تتعقبك، حيث تعرض الصفحة المخيفة التطبيقات التي يمكنها متابعة نشاطك على الويب، ما يمنحك إعلانات أكثر صلة.

يمكن أن يمنحك كل تطبيق على “iPhone” الخاص بك معرّف إعلان فريداً، ويتيح ذلك للتطبيق متابعتك عبر الإنترنت، بما في ذلك تحركاتك في التطبيقات الأخرى حسبما ذكر موقع “ذا صن”.

الفكرة هي أنه من خلال متابعة تحركاتك عبر الإنترنت، يمكن للتطبيقات أن تمنحك إعلانات أكثر صلة، لكن هذا يعني أنك تتخلى عن الخصوصية – خاصةً إذا كان كل تطبيق يتتبعك.

قامت آبل بطرح ميزة لمتصفح الويب سفاري تمنع مواقع الويب من القيام بذلك.

لكنك تحتاج إلى التحقق من قائمة آيفون المخفية للكشف عن أي تطبيقات قد تتبعك، ثم حظر نشاط التتبع بواسطة التطبيقات التي رفضت الوصول إليها.