الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف يمكنك الإستماع إلى الراديو على iPhone.. اليكم الطريقة

منذ 54 دقيقة
ايفون 12

ايفون 12

A A A
طباعة المقال

ولت الأيام التي اعتاد فيها الناس على الاستماع إلى محطات الراديو على هواتفهم الذكية، ففي هذه الأيام مع منصات بث الموسيقى، لم يعد الراديو شيئًا يستخدمه الناس على الهواتف، ومع ذلك، إذا كنت تريد الاستماع إلى الراديو على iPhone، فهناك طريقة للخروج.

بفضل Broadcast Radio (متوفر في Apple iTunes) والمساعد الصوتي المدمج لـ Siri- iPhone الذي يسمح للمستخدمين بتشغيل آلاف محطات البث الإذاعي على iPhone.

المتطلبات الأساسية:
– iPhone (مع iOS 13/14/15).
– تمكين سيري.
– اي تيونز.

1. قم بتشغيل Siri على جهاز iPhone الخاص بك.
2. قل شيئًا مثل، “Play Wild 94.9” أو أي محطة راديو مفضلة أخرى من اختيارك.
3. انقر فوق بحث وأدخل اسم المحطة في حقل البحث.
4. اضغط على أي من القنوات التي تظهر في نتيجة البحث.
5. حدد محطة في علامة تبويب الراديو: اضغط على الراديو، واسحب لأعلى، واختر محطة ضمن خيار البث المحلي أو المذيعون الدوليون.

أنت بحاجة إلى اشتراك في Apple Music للاستماع إلى البث الإذاعي، ومع ذلك، لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان أو المناطق، لا تتوفر جميع المحطات في جميع البلدان أو المناطق.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار تطبيق الواتساب
    اليكم كيفية تعطيل الإنترنت على هاتفك من "واتساب" فقط
    هواتف من شركة فيفو الصينية
    مواصفات هاتفي فيفو "Y02s" و"Y22s"
    أجهزة ماك
    آبل تستعد لبدء تصنيع أجهزة ماك الشخصية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟