كيف يمكنك الإستماع إلى الراديو على iPhone.. اليكم الطريقة

ولت الأيام التي اعتاد فيها الناس على الاستماع إلى محطات الراديو على هواتفهم الذكية، ففي هذه الأيام مع منصات بث الموسيقى، لم يعد الراديو شيئًا يستخدمه الناس على الهواتف، ومع ذلك، إذا كنت تريد الاستماع إلى الراديو على iPhone، فهناك طريقة للخروج.

بفضل Broadcast Radio (متوفر في Apple iTunes) والمساعد الصوتي المدمج لـ Siri- iPhone الذي يسمح للمستخدمين بتشغيل آلاف محطات البث الإذاعي على iPhone.

المتطلبات الأساسية:

– iPhone (مع iOS 13/14/15).

– تمكين سيري.

– اي تيونز.

1. قم بتشغيل Siri على جهاز iPhone الخاص بك.

2. قل شيئًا مثل، “Play Wild 94.9” أو أي محطة راديو مفضلة أخرى من اختيارك.

3. انقر فوق بحث وأدخل اسم المحطة في حقل البحث.

4. اضغط على أي من القنوات التي تظهر في نتيجة البحث.

5. حدد محطة في علامة تبويب الراديو: اضغط على الراديو، واسحب لأعلى، واختر محطة ضمن خيار البث المحلي أو المذيعون الدوليون.

أنت بحاجة إلى اشتراك في Apple Music للاستماع إلى البث الإذاعي، ومع ذلك، لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان أو المناطق، لا تتوفر جميع المحطات في جميع البلدان أو المناطق.