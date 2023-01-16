الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف يمكنك الإفلات من مخاطر استخدام أجهزة التتبع؟

منذ ساعة واحدة
طرق تمنع تتبع موقعك

طرق تمنع تتبع موقعك

A A A
طباعة المقال

إذا اكتشفت معك جهاز وضع علامات Bluetooth غير معروف، فهناك طرق لتعطيل الجهاز حتى لا يتمكن من تتبع موقعك.

باستخدامAirTags ، يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تدعم تقنية NFC  و iPhoneتعطيل الجهاز عن طريق تثبيت الجزء العلوي من هواتفهم بجوار الجانب الأبيض من AirTag. سيؤدي هذا إلى توجيه إشعار ينقل المستخدمين إلى الرقم التسلسلي لـAirTag ، ويمكنهم بعد ذلك الوصول إلى الإرشادات لتعطيل الجهاز.

الاحتيال الإلكتروني لا يحترم البيروقراطية

يمكن استخدام هذه الوظيفة للعثور على AirTag المفقودة ببراءة والعودة إلى المالك إذا كان قد ضبط الجهاز على Lost Mode، أو لتعطيل AirTag غير المرغوب فيه.

تقدم Apple إرشادات خطوة بخطوة على موقعها على الويب.

يمكن إزالة جميع بطارياتAirTags ، وهذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع الأجهزة التي تدعم Tile وTile. إذا كان من الممكن إزالة البطارية، فهذه طريقة بسيطة لتعطيل الجهاز. بالنسبة لإصدارات أجهزة Tile التي تعمل ببطاريات غير قابلة للاستبدال، توصي الشركة بلف الجهاز بعدة طبقات من الرقائق المعدنية أو وضعها في كيس إلكتروني لحجب الإشارات.

بينما قد يغري المستخدم بإتلاف علامة غير مرغوب فيها ، خاصةً إذا كان لا يمكن إزالة البطارية، فهذه ليست أفضل فكرة.

يمكنك دائمًا أخذ مطرقة وتدمير الشيء، أو وضعه في القمامة وإرساله إلى مكب النفايات، ولكن من وجهة نظر إثباتية، إذا كنت تريد تطبيق القانون، فإن طمس الجهاز يعني أنه قد لا يكون لديك الرقم التسلسلي.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    قائمة من أشهر الشركات التكنولوجية
    بعضها تكافح منذ مئات السنين.. قائمة بأعمار الشركات التكنولوجيّة في الـ 2023
    الاتصالات
    هل أصبحت الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية جزءاً من أجهزتنا؟
    شعار شركة تويتر
    هل تبيع تويتر "أسماء مستخدمين" لزيادة الإيرادات؟

    الأكثر قراءة

    آر بوني غابرييل تفوز بلقب "ملكة جمال الكون"
    بالفيديو والصوَر.. فوز الأميركيّة آر بوني غابرييل بلقب "ملكة جمال الكون"
    والدة وليام نون مع البطريرك الراعي
    والدة وليام نون للبطريرك الراعي: بكرا عنا نهار صعب.. ما تنسانا
    لاعبة سيرك
    بالفيديو: مشهد هزّ المكسيك... سقوط لاعبة سيرك بعدما خانها الطوق