كيف يمكننا استخدام هاتفنا الذكي للتحقق من أصل الصوَر؟

خلال استخدامنا اليومي لمواقع التواصل الاجتماعي،تقع أنظارنا على صور كثيرة تلفت انتباهنا، منها ما يشعرنا بالفرح ومنها ما يشعرنا بالغضب والحزن، وقد يخطر في بالنا ان ننشرها او ان نشاركها مع الأصدقاء والمتابعين. لكنّ عددًا كبيرًا من هذه الصور لا تكون دقيقة او تعبّر عن الشرح الذي يرافقها، لذلك من المهم التأكد مرتين.

وفي هذه السطور، نستعرض كيف يمكننا التحقق والعودة الى اصل الصورة من خلال استخدام هاتفنا الذكي.

يمكنك إيجاد العديد من التطبيقات المفيدة للتحقق من الصور في متجر غوغل بلاي أو أبل لهواتف أيفون.

ولشرح كيفية التحقق من الصور، سنأخذ هذه الصورة مثالًا. في الصورة أدناه، تظهر امرأة وهي تهدد شرطيًا يوجّه مسدسًا باتجاه رجل على الأرض. والشرح المرافق للصورة يقول إن الصورة تظهر امرأة في جمهورية الدومينيكان تحمي ابنها من الشرطي. الصورة معبّرة وتلامس المشاعر، لكنها بجودة عالية ومأخوذة باحتراف، ما يجعلنا نشتبه بدقتها.

للتحقّق من هذه الصورة، يمكنك تحميل تطبيق من اختيارك على المتجر من خلال البحث عن “البحث العكسي عن الصور” أو بالانكليزية “reverse image search”.

وبمجرد تحميل التطبيق، يمكنك اختيار الصورة من استديو الصور على هاتفك. بعد ذلك، حمّل الصورة على محرك البحث search engine. هنا، تطبيق yandex كان قادرًا على التحقق من الصورة فورًا قائلا إنها لقطة من مشهد في فيلم “كريستو راي” عام ٢٠١٣.

“غوغل لانس”، أداة لتحقق سريع

إنّ واحدًا من أفضل التطبيقات للقيام ببحث عكسي عن الصور على الهواتف الذكية هو Google Lens. فالتطبيق يسمح لك باقتصاص الصورة بسهولة.