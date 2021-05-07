كيف ينظف رواد الفضاء محطة الفضاء الدولية؟

قد يتساءل البعض كيف يتم تنظيف محطة الفضاء الدولية، الجواب شاركه رائد الفضاء توماس بيسكيه في وكالة الفضاء الأوروبية(ESA) ، الذي وصل إلى الموقع المداري على متن مركبة “دراغون” الأسبوع الماضي، مع الجميع، حيث نشر أفكاراً عمّا يبدو عليه روتين تنظيف في محطّة الفضاء، وقد اظهرت ان روّاد الفضاء في محطة الفضاء الدولية يلتزمون بجدول تنظيف صارم يوم السبت من كلّ أسبوع، إذ يتعيّن عليهم خلال هذا اليوم تعقيم الأسطح وإزالة الغبار.

ووفقاً لما ذكره موقع “space” الأميركي، قال بيسكيه، إنّ سكّان محطة الفضاء الدولية يتم الحفاظ عليهم بأمان قدر الإمكان من جائحة كورونا، إذ وضعوا تحت الحجر الصحّي الصارم قبل الرحلة، واتُخذت إجراءات السلامة الأخرى لأفراد الطاقم، وكذلك المعدّات التي سُلّمت حديثاً.

وأضاف بيسكيه: “علينا تطهير جميع الأسطح التي نلمسها كل أسبوع. لدينا أيضاً الكثير من الإجراءات في محطة الفضاء، تشبه تلك التي يمكن أن تجدها في المستشفيات أو في المطارات المصمّمة لمنع انتشار البكتيريا”.

وتابع: “فيما تجمّعات الميكروبات، مثل الميكروبات الموجودة في أحشائنا، ضرورية لصحّة الإنسان، فإنّ نموّ الكائنات الحيّة الدقيقة الضارّة في بيئة مغلقة مثل محطّة الفضاء الدولية، حيث يُعاد تدوير الهواء باستمرار، يمكن أن يؤدي إلى مخاطر صحّية خطيرة”.

وتدرس وكالات الفضاء مواد متقدمة يمكن أن تجعل السفر إلى الفضاء في المستقبل أكثر أماناً، من خلال تطوير مواد تحمي مقابض الأبواب وأزرار المصاعد والأشياء الأخرى التي يلمسها البشر كثيراً.

ويستخدم روّاد الفضاء مناديل مطهّرة لتعقيم الدرابزين والميكروفونات المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر وأيّ شيء آخر يلمسونه لتقليل أثر البكتيريا. ويجب عليهم أيضاً تنظيف شبكات التهوئة بالمكنسة الكهربائية بانتظام، التي يمكن أن “تصبح قذرة جداً”، لأنّ كلّ الحطام الصغير الذي يطفو في المقصورة يتم نقله في النهاية عن طريق تدفّق الهواء إلى الشبكة، وذلك بحسب “انفراد”.