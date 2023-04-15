السبت 24 رمضان 1444 ﻫ - 15 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كينيا تطلق أول قمر صناعي لمراقبة الأرض

منذ 8 دقائق
قمر صناعي

قمر صناعي

A A A
طباعة المقال

أطلقت كينيا أول قمر صناعي لمراقبة الأرض السبت على متن صاروخ تابع لشركة سبيس إكس من الولايات المتحدة، حسبما أظهر بث مباشر لشركة تصنيع الصواريخ التابعة لإيلون ماسك.

وطور تسعة مهندسين كينيين القمر الصناعي الذي سيجمع بيانات زراعية وبيئية بما في ذلك عن الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات. وتخطط السلطات لاستخدامها في إدارة الكوارث ومكافحة انعدام الأمن الغذائي.

وانطلق الصاروخ فالكون 9 الذي يحمل القمر الصناعي تايفا-1 من قاعدة فاندنبرج في كاليفورنيا، بعد تأجيل الإطلاق ثلاث مرات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة الفضاء الكينية إنه تم تجميع أجزاء القمر الصناعي بمساعدة شركة الفضاء البلغارية إندوروسات بتكلفة 50 مليون شلن كيني (372 ألف دولار) على مدى عامين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شركة سبيس إكس
سبيس إكس تحصل على موافقة تنظيمية لأولى رحلات ستارشيب إلى الفضاء
روبوت ذكاء اصطناعي
فيديو مريب.. الروبوت الأكثر تقدمًا يتحدّث لغات ولهجات عدّة!
سطح القمر
سباق لبناء قاعدة.. صراع صيني أميركي للاستقرار على القمر

الأكثر قراءة

هزة أرضية
هزّة قويّة تضرب بحر العرب.. و"مركز زلازل" يرصد تطوّرات الساعات الأخيرة!
أشرف حكيمي وطليقته هبة عبوك
"لا يملك شيئًا".. زوجة أشرف حكيمي تُفجّر مفاجأة من العيار الثقيل!
كريستيانو رونالدو ورودي غارسيا
كيف علق رونالدو على خبر إقالة مدرب نادي النصر "غارسيا"؟