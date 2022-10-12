الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة.. اليابان تفشل في إطلاق صاروخ فضائي

منذ 5 دقائق
اليابان تفشل في إطلاق صاروخ إبسيلون الفضائي

اليابان تفشل في إطلاق صاروخ إبسيلون الفضائي

A A A
طباعة المقال

تلقى صاروخ فضائي تابع لوكالة الفضاء اليابانية ومحمل بأقمار اصطناعية، أمرا بـ”التدمير الذاتي” بعد فشل عملية إطلاقه، الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام يايانية عدة من بينها التلفزيون الحكومي “إن إتش كي”، ووكالة “كيودو” للأنباء.

ولم تؤكد وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) في الحال المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام ومفادها أن الصاروخ “إبسيلون” تلقى أمرا بالتدمير الذاتي، بعدما اكتشفت الوكالة أنه يعاني مشكلة تحول دون تحليقه بأمان.

وقطع البث المباشر لعملية إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا للفضاء في منطقة كاغوشيما (جنوب)، واكتفى المعلقون بالقول إن “هناك مشكلة”، من دون إعطاء أي تفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام عدة، بينها التلفزيون الحكومي، فإن هذا أول صاروخ فضائي تفشل اليابان في إطلاقه منذ 2003.

و”إبسيلون” صاروخ يعمل بالوقود الصلب دخل الخدمة في 2013، ومنذ هذا الوقت أطلق بنجاح 5 مرات.

وكان الصاروخ محملا بأقمار اصطناعية لوضعها في المدار.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    صورة تعبيرية
    إنجاز طبي.. نجاح أول عملية زراعة أمعاء في العالم لطفلة إسبانية
    "سيارة طائرة"
    أولى رحلات السيارة الطائرة الكهربائية الصينية في الامارات
    ناسا
    ناسا تعلن إن مهمة مركبة الفضاء "دارت" نجحت

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
    الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال
    سرطان "كابوريا حدوة الحصان"
    بالفيديو.. دماء مخلوق بحري تنقذ أرواح الملايين!!
    شارل جبور
    شارل جبور عن حزب الله: يريد تهجير المسيحيين والسنّة والدروز لتشييع لبنان