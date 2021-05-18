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لإزالة البيانات “الحساسة” من صور هاتفك الذكي.. إليك هذا التطبيق

18 - مايو - 2021
آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 7:19 مساءً
هاتف ذكي

هاتف ذكي

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يسعى الكثيرون للبحث عن التطبيقات التي تساعدهم في إخفاء أو إزالة المعلومات الحساسة عن الصور أو مقاطع الفيديو التي تم التقاطها من خلال هواتفهم الذكية.

عند مشاركة الصور الموجودة على هاتفك الذكي، قد تتم مشاركة معلومات حساسة تتعلق بالصور.. إليك طريقة لتجنب هذه المخاطر

وتفيد البيانات الوصفية (metadata)، التي عادة ما تكتبها الكاميرات والهواتف الذكية تلقائيا في ملفات الصور، في تنظيمها وأرشفتها لاحقا.

ومع ذلك، تظهر مشكلة عند مشاركة الصور بنقل مثل هذه المعلومات الحساسة عن تاريخ ووقت وموقع الصورة إلى كل من يتم مشاركة الصورة معه.

ويمكن لتطبيق Scrambled Exif، الذي يعمل مع نظام التشغيل جوجل أندرويد، حل هذه المشكلة. فعند الرغبة في مشاركة صورة يتم النقر فوق رمز المشاركة كالمعتاد، ثم يتم تحديد التطبيق، والذي يقوم بمسح البيانات الوصفية بسرعة ويعرض مربع حوار المشاركة مرة أخرى بحيث يمكن النقر فوق التطبيق، الذي ينبغي أن تنتقل إليه الصورة بالفعل.

ويعتبر تطبيق Scrambled Exif من التطبيقات مفتوحة المصدر، وهو يتوفر بإصدار مجاني وبإصدار مدفوع بمتجر جوجل Play. ويمكن أيضا العثور على تطبيق Scrambled Exif في متجر التطبيقات F-Droid البديل.

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