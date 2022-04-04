لإصلاح العيوب.. “أبل” تدعو زبائنها الى تحديث أجهزتهم

واجه مستخدمو أجهزة “أبل” في وقت سابق، مشاكل تتعلّق باستنزاف البطارية وبعض الثغرات الأمنيّة، وقد طالب المستخدمون الشركة بالاسراع في ايجاد حلول لهذه المشاكل.

في هذا الاطار، دعت شركة ”أبل“ مستخدمي ”آيفون“ و“آيباد“ الى تحديث أجهزتهم إلى أحدث إصدار من ”iOS“ و ”iPadOS“؛ من أجل إطالة عمر البطارية وسد ثغرات أمنية.

وفي بيان نشرته صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الإثنين، ذكرت الشركة أن ”التحديث سيؤدي أيضا إلى إطالة عمر البطارية بعد أن أصيب كثير من المستخدمين بخيبة أمل لضعف البطارية إثر تحديثات أخيرة“، موضحةً أنّ ”آخر تحديث هو مهم للغاية“، وأنّ الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الشهير، iOS 15.4.1 لا يقوم بإصلاح المشكلات المتعلقة بعمر البطارية الضعيف فحسب، بل إنه يقضي أيضًا على ثغرات في عمل الجهاز.

وقال البيان إنه ”بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن ثغرة ”يوم الصفر“ هي أسوأ نوع من الثغرات الأمنية؛ لأنها تعني أنها معروفة بالفعل للمحتالين … ويتم استخدامها من قبلهم لخداع المستخدمين“، لافتا إلى أنه تم اكتشاف الثغرة الأمنية بواسطة ”باحث مجهول“ الهوية، وأنه من الضرورة إجراء التحديث الأخير أيضا من أجل إطالة عمر بطارية الجهاز.

الى ذلك، كشفت ”أبل“، أن التحديث الجديد سيعمل على إصلاح مشكلة تسببت في استنفاد عمر البطارية بشكل أسرع مما كان متوقعًا، مشيرةً إلى ”شكاوى بعض مالكي iPhone و iPad من نفاد عمر بطاريتهم بشكل أسرع من ذي قبل، بعد تحديث iOS 15.4 الأخير“.

وكانت الشركة أصدرت تحديث ”iOS 15.4“ قبل بضعة أسابيع من أجل توفير القدرة على استخدام خاصية التعرف على الوجه ”Face ID“ أثناء ارتداء كمامة الفم أو قناع وجه“، بحسب المصدر ذاته.

يُذكر أن استنزاف البطارية قد يظل مشكلة في الأيام القليلة الأولى بعد تحديث جهاز ”iPhone“ أو ”iPad“ إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل، بحسب بيان ”أبل“.

وقال البيان، ”إنه بعد إجراء تحديث جوهري، سيقوم جهاز iPhone بتحليل مكتبة الصور الخاصة بك لإنشاء ألبومات صور منظمة AI، وقد تقوم التطبيقات أيضًا بتحديث مكتبات الرموز الخاصة بها وإعادة بنائها“، مشيرًا إلى أن هذه العملية تستنزف البطارية، وهذا هو سبب عدم الحكم على عمر بطارية الجهاز خلال فترة الـ 48 ساعة الأولى.