لإصلاح مشاكل الطباعة ... مايكروسوفت تصدر التصحيح الثاني

أصدرت شركة مايكروسوفت في 9 مارس مجموعة التحديثات المعتادة لنظام التشغيل ويندوز 10، لكن أبلغ المستخدمون بعد طرحها عن مشاكل في الطباعة تضمنت رسومات مفقودة وظهور الشاشة الزرقاء.

وتم طرح تحديث لإصلاح مشاكل الشاشة الزرقاء في 15 مارس، لكن الشركة أصدرت التصحيح الثاني لإصلاح مشكلات التخطيط.

ويحاول التصحيح الثاني من مايكروسوفت حل مشكلات الطباعة بالنسبة لنظام ويندوز 10 غير المقصودة التي بدأت مع التحديث الصادر في 9 مارس.

وفي عام 2021، ما زال عدد كافٍ من الأشخاص والشركات يشترون الطابعات ويستخدمونها وتحاول مايكروسوفت اتخاذ إجراءات سريعة لكي لا تسوء الأمور.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تسببت تحديثات ويندوز 10 في حدوث مجموعة من المشكلات للمستخدمين، مما أثر في أجهزة الحاسب والطابعات.

وكان من المفترض أن يعالج الإصلاح الصادر في 15 مارس مشكلة الشاشة الزرقاء، لكن ظهرت منذ ذلك الحين المزيد من التقارير التي تفيد بأن بعض أجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز 10 لا تزال تتعطل بسبب الشاشة الزرقاء المتعلقة بالطباعة.

وأوضحت مايكروسوفت أن سبب الشاشة الزرقاء هو بعض برامج تشغيل الطابعات، ولاحظ العديد من المستخدمين مشاكل في طباعة الرسومات وأجزاء مفقودة من مطبوعات المستندات وطباعة ملصقات فارغة من تطبيقات الملصقات بعد تثبيت الإصلاح.

ويبدو أن هناك خطأ لم يتم حله في واجهة جهاز الرسومات GDI في ويندوز من خلال التحديث.

وتعترف مايكروسوفت بقائمة المشكلات التي تم الإبلاغ عنها في مركز رسائل ويندوز 10 الخاص بها، وتلاحظ أنها تؤثر في الأجهزة من خلال تحديث 9 مارس و 15 مارس.

وقد تتلقى الأجهزة المتأثرة نتائج غير متوقعة عند الطباعة من بعض التطبيقات أو إلى بعض الطابعات.

وقد تتضمن المشكلات رسومات ملونة مفقودة، أو مشاكل المحاذاة والتنسيق، أو طباعة صفحات أو ملصقات فارغة.

وتتوفر هذه التحديثات لإصدارات Windows 20H2 و 2004 و 1909 و 1809 و 1607 و 1507.

