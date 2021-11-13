"لايت شب".. منصة تنافس عمالقة التكنولوجيا لإنشاء تطبيقات ميتافيرس

أعلنت شركة “نيانتيك”، عن إطلاق منصة لبناء ما تسميه تطبيقات “ميتافيرس” في العالم الحقيقي.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، جون هانكي، إن المنصة المسماة “لايت شب” (Lightship) مبنية على الأجزاء الضرورية لربط العالم الرقمي والعالم الحقيقي معًا.

ووفقًا لهانكي، تتيح لايت شب لتطبيقات الأجهزة المحمولة تحديد إذا ما كانت كاميرا المستخدم موجهة نحو السماء أو الماء أو رسم خريطة لأسطح البيئة وعمقها في الوقت الفعلي أو وضع كائن افتراضي خلف كائن مادي.

وتشتهر نيانتيك بإنشاء واحدة من أكثر الألعاب المحمولة نجاحًا على الإطلاق، “بوكمون غو” (Pokémon Go). ومع منصة لايت شب، يقول هانكي إن الشركة تفتح مخزن التكنولوجيا التي استخدمتها لبناء منتجاتها من أجل مساعدة الآخرين في بناء تطبيقات “إيه آر” (AR) على مستوى العالم.

وتم تطوير لايت شب لبعض الوقت لخدمة مطوري الشركة، ولكن ابتداءً من الآن، ستكون مفتوحة أمام أي مطور. وتعد معظم مجموعة أدوات البرامج مجانية، بالرغم من أن الشركة تفرض رسومًا مقابل ميزة يمكنها السماح لأجهزة متعددة بالوصول إلى تجارب “إيه آر” المشتركة في وقت واحد.

كما تلتزم الشركة بمبلغ 20 مليون دولار أميركي لتمويل الشركات الجديدة التي تبني تطبيقات الواقع المعزز. وتخطط الشركة لتحديث رئيسي لمنصة لايت شب في العام المقبل، حيث تبني ما تسميه نظام تحديد المواقع المرئي لنظارات الواقع المعزز.

وباستخدام النظام الجديد، تتمكن النظارات التي تحتوي على شاشات من فهم مكانها بالضبط في العالم الحقيقي، ويسمح ذلك للأشياء الافتراضية بالبقاء على اتصال دائم بالمواقع الواقعية.

ويعد هذا الأمر عنصرًا حاسمًا وضروريًا لصنع نظارات الواقع المعزز، مثل النوع الذي تبنيه نيانتيك بالتعاون مع “كوالكوم”.

ويقول هانكي -الذي كان يدير خرائط “غوغل” (Google) سابقًا قبل بدء نيانتيك- إن الهدف من لايت شب هو وضع نمط أساسي لما يمكن أن يكون عليه “إيه آر”.

وبينما يقوم عمالقة التكنولوجيا مثل “ميتا” (Meta) و”آبل” (Apple) ببناء أدوات برمجية مماثلة، يعتقد هانكي أن دعم لايت شب لنظامي “آي أو إس” (iOS) و”أندرويد” (Android) يجعلها جذابة أكثر للمطورين.

وكتب هانكي أغسطس/آب الماضي تدوينة يصف فيها فكرة ميتافيرس بأنها كابوس بائس، وهو ضد فكرة أن تسحب التكنولوجيا الناس من العالم الحقيقي.

وعلى عكس الفكرة التي دافع عنها الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، فإن هانكي يريد أن يقوم مطورو نيانتيك ببناء تطبيقات “إيه آر” التي تحافظ على تفاعل الأشخاص مع الأشياء المادية.