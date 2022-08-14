لا تتجاهلها.. علامات ترسلها سيارتك تؤكد وجود عطل ما!

هناك من يشبّه السيارة بجسم الانسان، اذ إن الجسم يرسل علامات تحذيرية عند إصابته بأحد الأمراض، أو عندما يواجه نقصًا معينا في أحد العناصر الغذائية.

السيارة بدورها، ترسل علامات تحذيرية تشير لك بأن خطبًا ما أصاب سيارتك.

فعندما تمرض، يؤلمك رأسك ليشير لك أن خطباً ما أصابك. فتأخذ الدواء للتحسن. سيارتك أيضاً، تمرض وعندما تتجاهلها فأنت تساهم في تقليل عمرها.

وسعر السيارة ليس كسعر حلوى الشوكولا. لذا عندما ترى إشارات التنبيه الخمسة التالية، لا تتجاهلها!

ضوء Check Engine

معظم الأشخاص يعاملون هذا الضوء على أنه عديم الفائدة، بينما هو ذات أهمية كبيرة جداً. فهو يشير لك أن هناك مشكلة ما في محرك سيارتك! والمحرك هو قلب السيارة! وقد تتراوح الأسباب التي يشير إليها هذا الضوء، ولكن ما هو مؤكد أنه يشير دائماً إلى خطب في المحرك، من شأنه ربما أن يكون في غاية الخطورة (أو حتى في غاية السخافة)، ولكن مجدداً: ماذا لو كان السبب لظهور علامة Check Engine شديد الأهمية والخطورة؟ لذا توقف عن تجاهلها وحافظ على سيارتك العزيزة حتى تحافظ هي بدورها على نقودك.

دخان كثيف صادر من نظام العادم

لا يمكن رؤية الدخان الذي يتصاعد من نظام العادم في العادة، ولكن إذا صادف الأمر ورأيت سحابة دخان في خلفية سيارتك تخرج من نظام العادم الذي فيها، فهذه ليست سحابة أحلام لطيفة، بل هي سحابة كوابيس. لذا يجب عدم تجاهل الدخان الذي يخرج بكثافة من فتحات العادم، إذ قد يدل على تسرب الزيت، وتصدع في رأس الاسطوانات، أو أي نوع من الأضرار التي من شأنها أن تؤدي إلى اختراب المحرك، وستضطر إلى تغييره.

لذا عندما تخرج سيارتك دخانًا خذها في أقرب وقت ممكن إلى الكاراج للصيانة. ولكن يجدر الذكر بأن الدخان يخرج في فصل الشتاء عند تشغيل المحرك نتيجة تبخر المياه، وهذا شيء طبيعي، ولكنه نادر جداً في بلادنا، إلا أن ما يعد خارجاً عن المألوف هو تصاعد دخان كثيف جداً.

نقل السرعات بشكل عنيف

الى جانب محرك سيارتك، يعتبر ناقل الحركة أحد أهم أجزاء السيارة. فهو الشريان الذي يصل قلب السيارة بأعضاء جسمها الأخرى. ويجب أن يؤخذ أي شيء خارج عن المألوف على محمل الجد. وإذا شعرت بأن سيارتك تغير السرعات بقسوة أو بشكل عنيف، فعليك فحص ناقل الحركة. فلا بد من أنه بحاجة إلى عناية. ويعتمد هذا الأخير على الفلاتر، وبعض السوائل، وتحتاج هذه الأشياء إلى صيانة دورية.

الاهتزاز أو التخبط أثناء الكبح

Ball Joint

إذا لاحظت عند دوس المكابح أي نوع من الاهتزاز أو الخبيط أو سماع صوت الأزيز، فقد يكون ذلك نتيجة تآكل الأقراص أو بطانات الفرامل، أو حتى يمكن أن يكون بسبب تآكل الوصلة الكروية، أي مشكلة في نظام التوجيه، أو مشكلة في نظام التعليق…

وعندما تسمع أصواتاً أو تشعر بأشياء غريبة عند الكبح، فليس من الآمن القيادة عند ذلك. لذا في هذه الحالة، يجب فحص السيارة، فقد يتسبب ذلك في سوء عمل المكابح بشكل صحيح، أوفي أي مشكلة أخرى من شأنها أن تضر بالسيارة، أو حتى بسلامتك.

أصوات الأزيز

إذا أصدرت سيارتك أصوات أزيز كطحن المعادن أو ما شابه، فكما ذكرنا، قد تكون المشكلة من الفرامل، لذا لا تتجاهل الأمر.

إذ قد تكون الفرامل متآكلة وحان الوقت لتغيير البطانات التي تعد الجزء الأساسي في الكبح. وقد تكون هناك أسباب أخرى وراء صدور هذا الصوت، ولكن بغض النظر عن السبب، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك على وجه اليقين هي الصيانة وفحص السيارة في أسرع وقت ممكن.

ويمكن أن يؤدي تجاهل هذا الصوت على سبيل المثال إلى حدوث تلف كبير في الفرامل. ويشكل ذلك خطراً على حياتك.