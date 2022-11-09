لا تصدقها.. 5 خرافات حول شحن الهواتف

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا من حياتنا في كل مكان الآن، مما يجعل الكثير من الخرافات تنتشر حول كيفية زيادة عمر بطارية الهاتف مع وضع ذلك في الاعتبار.

إليك مجموعة من الخرافات المستمرة حول بطارية الهاتف الذكي التي يجب أن تتوقف عن القلق بشأنها والتي تتمثل فيما يلي:

الخرافة الأولى: عدم إستعمال الهاتف أثناء شحنه

أشارت أغلب المقالات عبر الأنترنت ببعض التحذيرات من عدم إستعمال الهاتف أثناء الشحن فهو أمر خطير يمكن أن يتلف البطارية أو يتسبب فى إنفجار الهاتف وغير آمن بالمرة.

والحقيقة أن إستعمال الهاتف أثناء توصيله بالشاحن من حيث الرد على المكالمات والتحقق من الرسائل النصية أمر آمن تماما والمشكلة الوحيدة التي قد تواجهها هي أن بطاريتك قد تستغرق وقتًا أطول للشحن، فقط كل ما عليك أن تتأكد من استخدام شواحن وكابلات شحن أصلية وعالية الجودة.

الخرافة الثانية: شحن الهاتف طوال الليل يؤدي إلى تدمير البطارية

ينتشر مفهوم خاطئ بين الأشخاص يشير إلى أن شحن الهاتف طوال الليل يمكن أن يدمر البطارية، أعلم أنه فمنذ فترة قصيرة كان هذا هو الحال ومع ذلك، تحتوي هواتف اليوم على رقائق حماية إضافية مدمجة في البطارية بحيث لا يمكن أن يحدث الشحن الزائد، وهذا يجعل الشحن يتوقف بمجرد أن تصل بطارية هاتفك الداخلية إلى سعتها الكاملة.

ولكن كل ما عليك هو ملاحظة ترك هاتفك الذكي متصلاً لشحنه طوال الليل وأن هذا يجعله سوف يستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

الخرافة الثالثة: يجب استخدام شاحن من نفس العلامة التجارية لهاتفك

يعتقد الكثير من الأشخاص وجوب استخدام شاحن من علامة تجارية رسمية لشحن هاتفك الذكي.

ولكن الحقيقة أنه لا يُعتبر شرطًا استخدام شاحن نفس علامة تجارية لهاتف، طالما أنك لا تستخدم شاحنًا مقلدًا رخيصًا، فإن استخدام شاحن ليس من نفس العلامة التجارية لهاتفك أمر جيد تمامًا.

ولكن كل ما عليك فعله هو عند شراء شاحن لجهازك، تأكد من شراء أجهزة شحن عالية الجودة من علامات تجارية مرموقة.

الخرافة الرابعة: تفريغ البطارية حتى تصل إلى 0% وشحن بطارية الهاتف بنسبة تصل إلى 100٪

ظل الكثير من الأشخاص لديهم إعتقاد خاطئ ولكنه أكثر المعتقدات انتشارا حول شحن الهاتف المحمول وهو ترك الهاتف يستنزف الطاقة تمامًا إلى 0٪ قبل شحنه مرة أخرى حتى 100٪ كان أفضل طريقة شحن، وأن شحن بطارية الهاتف على دفعات صغيرة قد يتسبب في تلفها في المدى الطويل.

ولكن في واقع الأمر والحقيقة أنه من الأفضل عدم الشحن بالكامل لأن الجهد العالي يمكن أن يضع بطارية الليثيوم أيون تحت ضغط كبير وهذا الضغط مع الوقت قد يؤدي إلى إتلاف استمرارية بطارية هاتفك الذكي.

الخرافة الخامسة: عدم أهمية اغلاق الهاتف تمامًا بين الحين والآخر

يتخوف البعض من غلق الهاتف بين الحين والآخر وأنه ليس من الجيد على البطارية ولكن الحقيقة هي أن إيقاف تشغيل الهاتف وإعادة ضبطه من طرق الحفاظ على البطارية، وفسر ذلك أن هناك العديد من التطبيقات التي تعمل باستمرار في الخلفية، لذلك من الجيد أن تمنحه فترة راحة بين الحين والآخر.

اعلم أن إعادة تشغيل هاتفك لا تستغرق سوى دقيقتين على الأكثر، هذا الوقت يمكن أن يساعد في الحفاظ على عمر بطارية جهازك.