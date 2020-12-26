لا مزيد من المحتوى المدفوع في متجر سامسونغ

اعلنت شركة سامسونغ عن نيتها إزالة عناصر المحتوى المدفوع ضمن متجر جالاكسي في عدد قليل من الدول بداية من الشهر المقبل وذلك في إشعار تم إرساله إلى المستخدمين الذين يقيمون في الأسواق المتأثرة .

ويظل المحتوى المجاني متاحًا للتنزيل، لكن التطبيقات المدفوعة تختفي مع التطبيقات التي تتضمن عمليات الشراء داخل التطبيق، بالإضافة إلى سمات جالاكسي المدفوعة ابتداءً من 26 يناير.

وتشمل القائمة الأولية للأسواق المتأثرة بهذا التغيير الجديد في السياسة ألبانيا وأذربيجان وجزر الباهاما وبنغلاديش وأيسلندا ومولدوفا وباكستان وأوروغواي.

ومن غير المعروف بعد كون سامسونج تخطط لتوسيع هذه الإستراتيجية إلى دول أخرى حول العالم.

ولم يتم تقديم تفسير دقيق لسبب استبعاد المحتوى المدفوع من متجر جالاكسي في هذه المناطق.

ومن المحتمل أن يكون له علاقة بالطريقة التي تتعامل بها كل دولة مع المدفوعات عبر الإنترنت بدلاً من سياسات سامسونج الخاصة، وذلك في سبيل عدم انتهاك التشريعات المحلية.

وعلى أي حال، يمكن لمستخدمي متجر جالاكسي في هذه البلدان الذين قاموا بشراء التطبيقات من تنزيل التطبيقات المشتراة حتى بعد 26 يناير، من خلال الوصول إلى قسم My Apps في المتجر.

أما بالنسبة لمطوري التطبيقات، فمن الواضح أنه يتعين عليهم الاختيار بين السماح بإزالة تطبيقاتهم المدفوعة من متجر جالاكسي في هذه الأسواق أو تقديم بدائل مجانية تمامًا، وهو ما لن يحدث على الأرجح.

يذكر أن العديد من الشركات المصنعة للهواتف تمتلك متاجرها للتطبيقات حيث يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات والخلفيات والسمات والمحتويات الأخرى.

وعلى صعيد منفصل، نشرت شركة أبحاث السوق جارتنر تقريرًا عن سوق الهواتف الذكية، حيث جرى بيع 366 مليون هاتف ذكي في جميع أنحاء العالم في الربع الثالث من هذا العام، أي أقل بنسبة 5.7 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ولا تزال سامسونج في الصدارة حيث باعت 80.82 مليون وحدة ولديها حصة سوقية تصل إلى 22 في المئة.

وتمكنت سامسونج وشاومي من زيادة المبيعات بنسبة 2.2 في المئة و 34.9 في المئة على التوالي، حيث باعت شاومي 44.41 مليون هاتف ذكي ولديها حصة سوقية تصل إلى 12.1 في المئة.

وتحتل هواوي المرتبة الثانية حيث باعت 51.83 مليون هاتف ذكي ولديها حصة سوقية تبلغ 14.4 في المئة.