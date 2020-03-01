لتفنيد معلومات حول كورونا.. “الصحة العالمية” على تيك-توك

تجاوبا مع أزمة فيروس كورونا، أطلقت منظمة الصحة العالمية حسابها الجديد على تطبيق “تيك-توك” الذي بات يشهد شعبية واسعة حول العالم مؤخرا.

وجاء إطلاق الحساب ضمن جهود تقوم بها المنظمة لمواجهة انتشار معلومات مغلوطة على شبكة الإنترنت حول الفيروس الذي يثير الذعر حول العالم.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية من أبرز الجهات التي تقدم جهدا بارزا باحتواء الفيروس حول العالم والحد من انتشاره.

وظهرت المديرة التقنية لمنع العدوى والسيطرة، بنديتا آليغرانزي، في أول فيديو للمنظمة عبر الشبكة الاجتماعية.

وتحدثت آليغرانزي في الفيديو عن التدابير التي يمكن للناس اتخاذها لوقاية أنفسهم من الفيروس الخطير، وطلبت منهم مراجعة موقع المنظمة لتفاصيل أكثر.

وأرفقت المنظمة مع الفيديو عبارة تقول “ننضم لتطبيق تيك-توك لتزويدكم بنصائح للصحة العامة موثوقة وفي الوقت المناسب”.

وشهد تطبيق تيك-توك بالآونة الأخيرة تداولا واسعا لمنشورات حول الفيروس الجديد، وادعى بعض المستخدمين بأنهم مصابون بالمرض. كما تداول البعض معلومات ونصائح مغلوطة مرتبطة بالفيروس.