لتنظيم محادثاتك ... هكذا يمكنك إنشاء مجلدات للمحادثات في تطبيق تيليجرام

يتميز تطبيق (تيليجرام) Telegram بأنه يحتوي على الكثير من الميزات الرائعة التي لا تقدمها تطبيقات التراسل الأخرى، ومن هذه الميزات ميزة تُسمى (مجلدات المحادثات) Chat Folders تتيح لك حفظ المحادثات في مجلدات، مما يتيح لك فصل محادثات العمل عن دردشات العائلة والأصدقاء، ثم الوصول إليها بسهولة من خلال التبويبات التي تظهر في أعلى واجهة التطبيق.

كما يقدم التطبيق ميزة أرشفة المحادثات التي تتيح لك التخلص من المحادثات التي لا تحتاجها الآن، ولكن قد ترغب في الرجوع إليها في وقت ما في المستقبل، مما يسهل عليك فرز محادثاتك وتنظيمها.

أولًا؛ كيفية أرشفة المحادثات في تطبيق تيليجرام

انتقل إلى تطبيق تيليجرام في هاتفك.

اختر المحادثة أو المجموعة أو القناة التي ترغب في أرشفتها، ثم اضغط عليها واسحب لليسار.

ستنتقل المحادثة إلى مجلد (الدردشات المؤرشفة) Archived Chats الذي سيظهر في أعلى قائمة المحادثات، ويمكنك دائمًا الوصول إليها من خلال الضغط على هذا المجلد، ويمكنك إلغاء أرشفتها من خلاله أيضًا.

ملاحظة: لا تقلق بشأن فقد الرسائل لمجرد أنك أرشفت محادثة ما، لأنه بمجرد وصول رسالة جديدة في محادثة مؤرشفة، ستنتقل المحادثة تلقائيًا من مجلد (الدردشات المؤرشفة) إلى صندوق الوارد الخاص بك.

ثانيًا؛ كيفية إدارة الدردشات المؤرشفة:

يمكنك أرشفة العديد من المحادثات كما تريد، ويمكنك كذلك تثبيتها بالترتيب المفضل لديك داخل مجلد الدردشات المؤرشفة.

اضغط على مجلد الدردشات المؤرشفة.

اختر المحادثة أو المجموعة أو القناة التي ترغب في إلغاء أرشفتها، ثم اضغط عليها واسحب لليسار.

لتثبت محادثة في أعلى المجلد، اضغط طويلًا عليها، ثم اضغط على أيقونة (Pin) التي تتخذ شكل الدبوس في أعلى الشاشة.

اضغط على أيقونة مكبر الصوت لكتم صوت المحادثة، ثم حدد المدة التي تريد أن يتم تجاهل صوت إشعارات المحادثة (ساعة واحدة، أو 8 ساعات، أو يومين، ..).

ثالثًا؛ كيفية إنشاء مجلدات للمحادثات في تطبيق تيليجرام:

يمكنك إنشاء مجلدات لأنواع مختلفة من المحادثات في تطبيق تيليجرام، حيث يمكنك إنشاء مجلد لمحادثات العمل، وإنشاء مجلد محدد للمحادثات الجماعية أو القنوات، مما يتيح التحكم بشكل أفضل في محادثاتك، والفصل بين حياتك الشخصية والمهنية.

لإنشاء مجلد في تيليجرام يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق تيليجرام في هاتفك.

اضغط على قائمة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية في الزاوية العلوية اليسرى.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (المجلدات) Folders، ثم اضغط عليه.

اضغط على خيار (إنشاء مجلد جديد) create a new folder.

اكتب في حقل (اسم المجلد) folder name الاسم الذي تريده.

اضغط على خيار (إضافة المحادثات) Add Chats ثم حدد المحادثات التي ترغب في إضافتها إلى هذا المجلد.

اضغط على خيار (حفظ) Save الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

رابعًا؛ كيفية حذف محادثة من مجلد ما:

يمكنك في أي وقت إضافة محادثات جديدة إلى مجلد، ويمكنك أيضًا حذف محادثات منه، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق تيليجرام.

اضغط على قائمة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية في الزاوية العلوية اليسرى.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (المجلدات) Folders.

اضغط على المجلد الذي ترغب في تغييره، لفتحه. وهنا يمكنك الضغط على خيار (إضافة المحادثات) لإضافة محادثة جديدة. أو الضغط طويلًا على محادثة ما ثم الضغط على خيار (حذف) Remove لحذفها.

كما يمكنك الضغط على خيار (حذف المجلد) Remove Folder في أسفل الشاشة لحذف المجلد كله.

تطبيق تيليجرام متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.